      вторник, 21.10.25
          Футбол

          Спартак Варна поиска помощ от Бойко Борисов

          "Има гласувани средства от общински съвет Варна, но те не са одобрени. Затова се обръщаме към г-жа Теменужка Петкова и г-н Бойко Борисов, като лидер на партията, от която е и министърът на финансите, за съдействие" - написаха "соколите"

          Бойко Борисов
          Снимка: БГНЕС
          Ръководството на Спартак Варна излезе с официална информация по въпроса с лиценза на представителния отбор. „Соколите“ отчетоха, че са събрали над 300 000 лв, но амбициите са за 1 милион лева от кампанията. 

          В допълнение варненският клуб поиска помощ от Бойко Борисов заради казус с отпуснатите пари от Общината за дълговете към НАП.

          „Днес внесохме всички документи, изискани от лицензионната комисия към БФС. Благодарим още веднъж на всички привърженици, футболни хора и деятели от цялата страна, които се включиха в кампанията, с която набрахме над 300 000 лв. към този момент. Тя продължава с пълни сили и сме мотивирани да съберем цялата сума от 1 000 000 лв.! 

          Очакваме до дни решението на лицензионната комисия на БФС.

          За съжаление, един от най-големите проблеми е задължението към НАП, за което има гласувани средства от Общински съвет Варна. Макар и гласувани преди месец, средствата не са постъпили към клуба, защото изпълняващият длъжността кмет е отправил запитване към Министерство на финансите и отказва да го изпълни, преди да получи становище от там.

          Така от един месец сме в ситуация, в която решение има, но изпълнение няма. И тук е моментът да се обърнем към г-жа Теменужка Петкова и г-н Бойко Борисов, като лидер на партията, от която е и министърът на финансите, да съдействат по нашия казус.

          Спартак Варна е клуб със 107 годишна история, история и много вярна фенска маса, която се доказва в тази кампания! Тя доказа, че фенове и деятели от всички клубове искат той да продължи да бъде в елита на българския футбол!

          Искрено вярваме, че ще бъде намерена политическата воля да бъде помогнато на нашия клуб, който да успее в най-кратки срокове да получи гласуваната от общински съвет Варна подкрепа, с което да спаси лиценза си! Не бива спортни клубове да стават жертви, заради политически мотиви“, написаха от „Коритото“ в социалните мрежи.

