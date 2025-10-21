Среща между Путин и Тръмп в Будапеща може и да няма

Срещата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров, планирана да предшества срещата на върха в Будапеща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, е отложена, съобщи CNN, позовавайки се на информирани източници.

Изданието предполага, че срещата на лидерите също може да е застрашена. Говорител на Белия дом заяви пред телевизионния канал, че срещата между Рубио и Лавров засега няма да се състои, защото те „имат различни очаквания относно евентуалното прекратяване на руската инвазия в Украйна“.

Известно е, че Рубио и Лавров са обсъдили по-нататъшни стъпки за потенциално прекратяване на войната в Украйна в телефонен разговор в понеделник, 20 октомври. Според източниците на изданието, впоследствие служителите са заключили, че „позицията на Русия не се е променила съществено и остава възможно най-твърда“.

Според източника е малко вероятно Рубио да препоръча среща между Путин и Тръмп следващата седмица, но може да разговаря отново с Лавров тази седмица.