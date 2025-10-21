НА ЖИВО
          Среща между Путин и Тръмп в Будапеща може и да няма

          Срещата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров, планирана да предшества срещата на върха в Будапеща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, е отложена, съобщи CNN, позовавайки се на информирани източници.

          Изданието предполага, че срещата на лидерите също може да е застрашена. Говорител на Белия дом заяви пред телевизионния канал, че срещата между Рубио и Лавров засега няма да се състои, защото те „имат различни очаквания относно евентуалното прекратяване на руската инвазия в Украйна“.

          Известно е, че Рубио и Лавров са обсъдили по-нататъшни стъпки за потенциално прекратяване на войната в Украйна в телефонен разговор в понеделник, 20 октомври. Според източниците на изданието, впоследствие служителите са заключили, че „позицията на Русия не се е променила съществено и остава възможно най-твърда“.

          Според източника е малко вероятно Рубио да препоръча среща между Путин и Тръмп следващата седмица, но може да разговаря отново с Лавров тази седмица.

          - Реклама -

          Война

          Русия опроверга твърденията на CNN за отмяна на срещата Лавров-Рубио

          Иван Христов -
          Заместник министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков опроверга съобщенията, че срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ...
          Война

          Руската армия е унищожила подземни цехове за производство на ракети на ВСУ

          Иван Христов -
          Руски военни са ударили подземни производствени съоръжения за боеприпаси в Днепропетровска област, заяви източник пред РИА Новости. „Павлоград и Павлоградски район. <…> Унищожаване на производствени...
          Война

          Зеленски и европейските лидери със съвместно изявление: Искаме прекратяване на бойните действия на текущата линия на фронта

          Иван Христов -
          Европа подкрепя позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия и че настоящата линия на контакт трябва да бъде...

          5 КОМЕНТАРА

          1. Още от 20 фувруари 2014 г., като видях в Харков как бандер-евреите на порошенко влачеха с краката напред рускоезичните клетници, а главите им се удояха в паважните ръбове…очаквах същата нощ там да дебаркират руски спецвойски… Но Путю Маринкин, който бил бавноразвиващ се в детството си, прояви тази особеност в същия момент. Дебилностра му се повтори на 2 май същата година, когато на живо, бандер-еврейслите укра телевизии излъчваха на живо погрома и опожаряването на 150 скрити в Дома на Профсъюзите рускоезични клетници… Бяха колени, убивани, горени Ин Лайв. Още не знаех за дебилните отклонения на Путю Маринкин и очаквах дебаркирането до сутринта на 3ти май 2014 г. А то…8 годони спал дебилният мужик, докато му дойде Светлина в мозъчето на манечката му кратунка.
            И обяви една СВО, ама… Рахитична, недъгава, топно путинякска. Вече 4 гидини не могат да освободят Покровск, намиращ се на 39км от Донецк. От туе бандер-евреите изтрепаха близо 1 мтлион рускоещични люде от Донецк

            Бавноразвиващият се путю така може. Ама смъртта му иде със старостта. И нерешителността му да бомби ефикасно прави „мача“ 1:1. Вместо с 10:0.
            Тъп или бавноразвиващ се. Но от това страдаме и ние. Нямаше да го има Еничарина, Тиквата, людоедите около Ристо, простоКиретата и ЛенкиПроститутките също.

          2. Според мен ако ние, от Запада, искаме да прекратим войната без да признаем вина Украйна ще трябва да плати много по-висока цена от това, за което се говори в момента. Струва ми се, че ще трябва да замине и Одеса (с добавени Харков, Миколаев, Днепропетровск).

            Ако сме готови да признаем ролята си може и по-леко да се размине Украйна, но някак не виждам някой от нашите парлапани да има апетит за нещо подобно.
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

          3. Цената която плати Русия е много висока и отстъпки няма да има ,дори вече в планът им влиза и вземането на Одеса и цялото Черноморие , Запада хвърли милиарди мислейки че ще победи и Путин ще бъде поставен на колене ,загуби и сега иска да спаси каквото може от Украйна !

          5. Този ще е някой източник с партенки, които много миришат, защото забравя да ги изпере. На Острова напоследък се навъдиха много такива партенкаджии, които искат, кой знае защо, да останат анонимни.

