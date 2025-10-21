Стилиян Иванов: Хората все повече разбират, че само паницата с лещата няма да ги направи щастливи

Това каза режисьорът Стилиян Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Иванов, който представи новия си документален филм „Спартак“, разказа, че зрителите ще могат да разберат повече за живота на тракийския воин. По думите на режисьора Спартак е бил добре образован и последовател на течението на стоицизма.
Режисьорът обясни, че често сюжетът на филмите му се променя в процеса за заснемане. Разказа, че преди време тръгва с една идея, снимайки своята трилогия за бездомните кучета, но в последствие нещата коренно се променят.
Това каза режисьорът Стилиян Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Иванов, който представи новия си документален филм „Спартак“, разказа, че зрителите ще могат да разберат повече за живота на тракийския воин. По думите на режисьора Спартак е бил добре образован и последовател на течението на стоицизма.
Режисьорът обясни, че често сюжетът на филмите му се променя в процеса за заснемане. Разказа, че преди време тръгва с една идея, снимайки своята трилогия за бездомните кучета, но в последствие нещата коренно се променят.
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и депутатът от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова внесоха сигнал до Върховната прокуратура за предполагаем неправомерен натиск върху свидетели...
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!