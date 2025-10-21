НА ЖИВО
          Култура

          Стилиян Иванов: Хората все повече разбират, че само паницата с лещата няма да ги направи щастливи

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Исках да покажа един малко по-различен Спартак.“

          Това каза режисьорът Стилиян Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Иванов, който представи новия си документален филм „Спартак“, разказа, че зрителите ще могат да разберат повече за живота на тракийския воин. По думите на режисьора Спартак е бил добре образован и последовател на течението на стоицизма.

          „Спартак застава насреща на идеята за робството. Той ни припомня, че не може живота на един човек да е по-важен от живота на друг“, посочи още гостът.

          Режисьорът обясни, че често сюжетът на филмите му се променя в процеса за заснемане. Разказа, че преди време тръгва с една идея, снимайки своята трилогия за бездомните кучета, но в последствие нещата коренно се променят.

          „Хората все повече разбират, че само паницата с лещата няма да ги направи щастливи и търсят по-духовни преживявания“, каза още Иванов.

