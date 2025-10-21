Столична община предлага актуализация на Бюджет 2025: повече средства за образование, здраве, култура и водоснабдяване

Близо 40 млн. лева ще бъдат пренасочени към приоритетни проекти с реална полза за гражданите

Столична община внесе предложение за актуализация на Бюджет 2025, с което ще бъдат насочени допълнителни средства към ключови за града сектори – образованието, водоснабдяването, здравеопазването и културата.

„С тази актуализация не просто усвояваме средства, а ги преразпределяме там, където биха придали най-голяма добавена стойност за гражданите. Отговорното управление означава всяка стотинка да работи за града“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Предложението предвижда близо 40 млн. лева от капиталовата програма, които без промяната биха останали неизползвани, да бъдат пренасочени към готови за изпълнение проекти с пряка полза за хората.

Инвестиции в образование и детска инфраструктура

С част от средствата ще се ускори строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища, в подкрепа на визията „Пътят към нула“ – нула деца без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение.

Сигурност на водоснабдяването

Значителен ресурс се предвижда за седем ключови ВиК проекта, сред които изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и „Искър“ чрез Малобучинския водопровод – важна стъпка за гарантиране на стабилното водоснабдяване на София.

Подобряване на здравните и културните обекти

Сред приоритетите е и ремонтът на Първа градска болница, който ще осигури безопасни условия за пациентите и медицинския персонал.

В сферата на културата актуализацията предвижда довършителни дейности на минералната баня в „Овча купел“ и завършване на ремонта на Театър „София“, част от опазването на културното наследство на столицата.

Инфраструктура и подготовка за зимата

Част от ресурса ще бъде насочена към напреднали инфраструктурни проекти и поддръжка на уличната мрежа, за да се осигури добра зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта.

Подкрепа за туризма и консенсусно решение

Общината ще спази ангажимента си приходите от туристическия данък да се използват за развитие на София като туристическа дестинация – чрез културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи.

Заместник-кметът по финанси и здравеопазване Георги Клисурски определи предложението като „израз на финансова отговорност и управленска ефективност, така че София да ускорява, вместо да стагнира своето развитие“.

Предложението за актуализация е резултат от подробен анализ и политически консенсус между групите в Столичния общински съвет. От администрацията на „Московска“ 33 очакват широкото му одобрение при предстоящото гласуване.

„Когато става дума за инвестиции в децата, здравето, водата и културата, може да има различия във възгледите как да се постигнат резултатите, но не и дали те трябва да бъдат постигнати“, подчерта кметът Васил Терзиев.