      вторник, 21.10.25
          Начало България Инциденти

          Тежка катастрофа край Стрелча, има загинал и ранени

          39-годишен мъж от Стрелча е загинал при тежък пътен инцидент между два автомобила на пътя между Стрелча и село Кръстевич, съобщиха от полицията.

          Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа, а ударът е бил между лек автомобил и лекотоварно превозно средство.

          На място е загинал водачът на лекия автомобил, а неговият 37-годишен спътник от същия град е откаран в болницата в Панагюрище.

          В същото лечебно заведение е транспортиран и 19-годишният водач на лекотоварния автомобил от Пловдив, който също е пострадал.

          Ограничено движение и оглед на място

          От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по третокласния път Стрелча – Кръстевич остава ограничено при 39-ия километър в района на Стрелча заради оглед на местопроизшествието.

          На място работят екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.
          Причините за катастрофата се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.

