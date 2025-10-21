Тежка катастрофа край Стрелча, има загинал и ранени

39-годишен мъж от Стрелча е загинал при тежък пътен инцидент между два автомобила на пътя между Стрелча и село Кръстевич, съобщиха от полицията.
Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа, а ударът е бил между лек автомобил и лекотоварно превозно средство.
На място е загинал водачът на лекия автомобил, а неговият 37-годишен спътник от същия град е откаран в болницата в Панагюрище.
В същото лечебно заведение е транспортиран и 19-годишният водач на лекотоварния автомобил от Пловдив, който също е пострадал.
Ограничено движение и оглед на място
От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по третокласния път Стрелча – Кръстевич остава ограничено при 39-ия километър в района на Стрелча заради оглед на местопроизшествието.
На място работят екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.
Причините за катастрофата се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.
