Торнадо край Париж събори три крана, един човек загина, четирима са в критично състояние

Торнадо удари райони северно от Париж, причинявайки сериозни щети и смъртта на един човек, съобщиха властите. Стихията събори три строителни крана и остави четирима души в критично състояние, а общо 10 души са ранени.
Най-тежко засегнат е град Ермон, разположен на около 20 километра североизточно от френската столица.
По думите му торнадото е причинило щети в около 10 района, като е съборило кранове и е отнесло покриви на сгради.
Кадри в социалните мрежи показват как три крана се срутват в рамките на секунди, единият върху клиника, а друг – върху жилищна сграда. По чудо няма допълнителни жертви сред цивилните.
На мястото на инцидента работят десетки пожарникари, полицаи и медицински екипи, които продължават спасителните операции и оценяват структурните щети в района.
