НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Торнадо край Париж събори три крана, един човек загина, четирима са в критично състояние

          1
          57
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Торнадо удари райони северно от Париж, причинявайки сериозни щети и смъртта на един човек, съобщиха властите. Стихията събори три строителни крана и остави четирима души в критично състояние, а общо 10 души са ранени.

          - Реклама -

          Най-тежко засегнат е град Ермон, разположен на около 20 километра североизточно от френската столица.

          „Един 23-годишен строителен работник е загинал на строителна площадка, а четирима други са в критично състояние“, заяви регионалният прокурор Гирек льо Бра пред AFP.

          По думите му торнадото е причинило щети в около 10 района, като е съборило кранове и е отнесло покриви на сгради.

          Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес определи стихията като „с изключително рядка интензивност“ в публикация в платформата X (бивш Twitter).

          Кадри в социалните мрежи показват как три крана се срутват в рамките на секунди, единият върху клиника, а друг – върху жилищна сграда. По чудо няма допълнителни жертви сред цивилните.

          На мястото на инцидента работят десетки пожарникари, полицаи и медицински екипи, които продължават спасителните операции и оценяват структурните щети в района.

          Торнадо удари райони северно от Париж, причинявайки сериозни щети и смъртта на един човек, съобщиха властите. Стихията събори три строителни крана и остави четирима души в критично състояние, а общо 10 души са ранени.

          - Реклама -

          Най-тежко засегнат е град Ермон, разположен на около 20 километра североизточно от френската столица.

          „Един 23-годишен строителен работник е загинал на строителна площадка, а четирима други са в критично състояние“, заяви регионалният прокурор Гирек льо Бра пред AFP.

          По думите му торнадото е причинило щети в около 10 района, като е съборило кранове и е отнесло покриви на сгради.

          Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес определи стихията като „с изключително рядка интензивност“ в публикация в платформата X (бивш Twitter).

          Кадри в социалните мрежи показват как три крана се срутват в рамките на секунди, единият върху клиника, а друг – върху жилищна сграда. По чудо няма допълнителни жертви сред цивилните.

          На мястото на инцидента работят десетки пожарникари, полицаи и медицински екипи, които продължават спасителните операции и оценяват структурните щети в района.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Саркози влезе в затвора

          Иван Христов -
          Бившият президент на Франция Никола Саркози пристигна и влезе в парижкия затвор Санте и официално се води за лишен от свобода. Той ще излежава петгодишна...
          Политика

          Великобритания дава на армията нови правомощия за сваляне на неидентифицирани дронове

          Красимир Попов -
          Британските въоръжени сили ще получат нови законови правомощия да свалят „неидентифицирани“ дронове над военни бази, съобщи министърът на отбраната Джон Хили. Решението идва след...
          Крими

          Лувърът отрече да е наемал израелска разузнавателна фирма за разследване на обира на бижута

          Красимир Попов -
          Музеят Лувър категорично отрече твърденията, че се е свързал с израелска разузнавателна фирма за помощ при разследването на дръзкия обир на безценни бижута, извършен...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions