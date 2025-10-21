НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          ТРАГЕДИЯ: Брутално тройно убийство и пожар в Бургаско, има задържан

          0
          163
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Трима души са загинали при тежък инцидент тази нощ в частен дом в село Люляково, община Руен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

          - Реклама -

          Сигналът е подаден около 4:14 часа в Районното управление – Руен. По първоначални данни, 25-годишен мъж е прострелял и убил своята 73-годишна леля, 47-годишната си майка и 13-годишната си сестра.

          След стрелбата в къщата е възникнал пожар, потушен от пожарникари. При огледа са открити телата на трите жертви.

          СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София

          Седемгодишният брат на извършителя също е бил прострелян, но е успял да избяга и да потърси помощ. Детето е настанено в болница с нараняване в седалищната област и е без опасност за живота, уточняват от полицията.

          „В резултат на незабавни оперативно-издирвателни действия извършителят е задържан около 9:35 часа“, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

          По случая е образувано досъдебно производство под ръководството и наблюдението на Окръжна прокуратура – Бургас. Причините за трагедията се изясняват.

          Трима души са загинали при тежък инцидент тази нощ в частен дом в село Люляково, община Руен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

          - Реклама -

          Сигналът е подаден около 4:14 часа в Районното управление – Руен. По първоначални данни, 25-годишен мъж е прострелял и убил своята 73-годишна леля, 47-годишната си майка и 13-годишната си сестра.

          След стрелбата в къщата е възникнал пожар, потушен от пожарникари. При огледа са открити телата на трите жертви.

          СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София

          Седемгодишният брат на извършителя също е бил прострелян, но е успял да избяга и да потърси помощ. Детето е настанено в болница с нараняване в седалищната област и е без опасност за живота, уточняват от полицията.

          „В резултат на незабавни оперативно-издирвателни действия извършителят е задържан около 9:35 часа“, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

          По случая е образувано досъдебно производство под ръководството и наблюдението на Окръжна прокуратура – Бургас. Причините за трагедията се изясняват.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радев: Борисов да обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев остро разкритикува приетите от Народното събрание промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които оставиха президентската институция без служебен...
          Общество

          Кметът на Сливен: Новият модел за такса „смет“ може да остави общините без приходи

          Красимир Попов -
          Новият механизъм за изчисляване на такса „битови отпадъци“, който трябва да влезе в сила от 2026 г., крие сериозни рискове за общините, предупреди кметът...
          Култура

          Новият филм на Теодор Ушев и „Завръщане към дивата природа“ – акцентите на 11-ия кино-литературен фестивал

          Красимир Попов -
          Сред специалните събития на 11-ия кино-литературен фестивал особено се откроява новият късометражен филм на Теодор Ушев – „Живот с идиот“, който ще бъде показан...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions