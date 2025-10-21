ТРАГЕДИЯ: Брутално тройно убийство и пожар в Бургаско, има задържан

Трима души са загинали при тежък инцидент тази нощ в частен дом в село Люляково, община Руен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.
Сигналът е подаден около 4:14 часа в Районното управление – Руен. По първоначални данни, 25-годишен мъж е прострелял и убил своята 73-годишна леля, 47-годишната си майка и 13-годишната си сестра.
След стрелбата в къщата е възникнал пожар, потушен от пожарникари. При огледа са открити телата на трите жертви.
Седемгодишният брат на извършителя също е бил прострелян, но е успял да избяга и да потърси помощ. Детето е настанено в болница с нараняване в седалищната област и е без опасност за живота, уточняват от полицията.
По случая е образувано досъдебно производство под ръководството и наблюдението на Окръжна прокуратура – Бургас. Причините за трагедията се изясняват.
