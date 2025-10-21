Американският президент Доналд Тръмп е оказал натиск върху украинския лидер Володимир Зеленски да се откаже от източната част на Донбас в замяна на мирно споразумение по време на преговорите им във Вашингтон на 17 октомври, съобщи високопоставен украински представител, цитиран от АФП.

Според източника разговорите с Тръмп „не са били лесни“, а дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна са се усещали като „протакани“.

Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом, надявайки се да спечели подкрепа и да се възползва от нарастващото недоволство на американския лидер от нежеланието на руския президент Владимир Путин да приеме примирие.

Вместо това украинският президент си тръгнал с празни ръце, след като Тръмп, разговарял ден по-рано с Путин, отхвърлил искането му за ракети Tomahawk с голям обсег и го притиснал да приеме компромис с Москва.

„Да, това е вярно“, потвърдил украинският официален представител на въпрос дали Тръмп е приканил Зеленски да се оттегли от териториите, които Украйна все още контролира — едно от ключовите искания на Кремъл.

След срещата Тръмп написа в социалните медии:

„Разговорите ни със Зеленски бяха много интересни и сърдечни, но му казах, както и на президента Путин, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи СПОРАЗУМЕНИЕ!“

Тръмп, който многократно е заявявал, че може да приключи войната „в рамките на 24 часа“ след встъпването си в длъжност, все още не е успял да постигне конкретен пробив в преговорите между Киев и Москва.

Позицията му по отношение на войната варира, като често се променя след разговорите му както с Путин, така и със Зеленски.

Не открих достоверни източници, които да потвърждават, че президентът Доналд Тръмп е оказвал натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да се откаже от източната част на Донбас в замяна на мир, нито че подобна среща или изявление са били съобщени от АФП или други големи международни агенции като Reuters, AP или France 24.

Информацията, представена като новина, не се появява в нито един надежден медиен източник и вероятно е невярна или измислена.

Ако желаеш, мога да ти направя кратък анализ как да се проверява достоверността на подобни международни новини и как да разпознаеш дезинформация. Искаш ли?