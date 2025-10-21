НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Тръмп назначи производител на марихуана за специален пратеник на САЩ в Ирак

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи предприемача Марк Савайя, основател на компанията за отглеждане на канабис Leaf and Bud, за специален пратеник на САЩ в Ирак, предаде AFP.

          „Дълбокото разбиране на Марк за отношенията между Ирак и САЩ и връзките му в региона ще помогнат за развитието на интересите на американския народ“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

          „Марк беше ключов играч в моята кампания в Мичиган, където той и други помогнаха за осигуряването на рекорден брой гласове сред американските мюсюлмани“, добави президентът.

          Савайя е известен бизнесмен от Детройт и основател на една от водещите компании за отглеждане на марихуана на закрито в щата Мичиган. Неговата фирма Leaf and Bud е позната с мащабните си рекламни кампании в региона.

          Въпреки че не е мюсюлманин, Савайя произхожда от халдейската християнска общност, която има силно присъствие в щата.

          Назначението му предизвика коментари, тъй като марихуаната е незаконна в Ирак и дори се наказва със смърт при случаи на трафик, но според Белия дом изборът на Савайя е „в духа на икономическата дипломация и регионалното предприемачество“.

          Тръмп подчерта, че ще продължи да разчита на специални пратеници, които се отчитат директно на него и не изискват потвърждение от Сената, вместо на традиционните посланици.

          Назначението идва след като друг арабо-американец от Мичиган, кметът Амер Галиб от Хамтрамк, бе номиниран за посланик в Кувейт, но процедурата по утвърждаването му бе забавена в Сената заради негови предишни изявления за Израел.

          В първата си публикация след назначението Савайя заяви в X (бивш Twitter):
          „Ангажиран съм с укрепването на партньорството между САЩ и Ирак под ръководството и насоките на президента Тръмп.“

