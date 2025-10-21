Тръмп назначи производител на марихуана за специален пратеник на САЩ в Ирак

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи предприемача Марк Савайя, основател на компанията за отглеждане на канабис Leaf and Bud, за специален пратеник на САЩ в Ирак, предаде AFP.
Савайя е известен бизнесмен от Детройт и основател на една от водещите компании за отглеждане на марихуана на закрито в щата Мичиган. Неговата фирма Leaf and Bud е позната с мащабните си рекламни кампании в региона.
Въпреки че не е мюсюлманин, Савайя произхожда от халдейската християнска общност, която има силно присъствие в щата.
Назначението му предизвика коментари, тъй като марихуаната е незаконна в Ирак и дори се наказва със смърт при случаи на трафик, но според Белия дом изборът на Савайя е „в духа на икономическата дипломация и регионалното предприемачество“.
Тръмп подчерта, че ще продължи да разчита на специални пратеници, които се отчитат директно на него и не изискват потвърждение от Сената, вместо на традиционните посланици.
Назначението идва след като друг арабо-американец от Мичиган, кметът Амер Галиб от Хамтрамк, бе номиниран за посланик в Кувейт, но процедурата по утвърждаването му бе забавена в Сената заради негови предишни изявления за Израел.
