Тръмп очаква „добра“ търговска сделка с Китай, но не изключва отмяна на срещата със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да постигне „справедлива и добра“ търговска сделка с китайския лидер Си Дзинпин по време на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея.
Въпреки оптимистичния тон, американският президент не изключи възможността срещата да бъде отменена, като подчерта, че ситуацията остава динамична:
Тръмп обяви за първи път на 19 септември, че ще се срещне със Си Дзинпин — първата им лична среща, откакто се завърна в Белия дом — и добави, че планира посещение в Китай в началото на следващата година.
На 10 октомври обаче той заплаши да отмени разговорите и да въведе нови мита, след като Пекин наложи ограничения върху износа на редкоземни минерали. Малко по-късно американският лидер смекчи позицията си и заяви, че срещата „почти сигурно“ ще се състои.
Си Дзинпин не е единственият държавен глава, към когото Тръмп се отнася с променливо отношение. Наскоро той обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна, но впоследствие Белият дом уточни, че такава среща не е планирана в близко бъдеще.
