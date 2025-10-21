НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп очаква „добра“ търговска сделка с Китай, но не изключва отмяна на срещата със Си Дзинпин

          0
          16
          Снимка: CNN
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да постигне „справедлива и добра“ търговска сделка с китайския лидер Си Дзинпин по време на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея.

          „Сега ще сключим справедлива сделка и мисля, че срещата ще бъде много успешна. Разбира се, много хора я очакват с нетърпение“, каза Тръмп по време на обяд с републикански сенатори в Белия дом, цитиран от АФП.

          - Реклама -

          Въпреки оптимистичния тон, американският президент не изключи възможността срещата да бъде отменена, като подчерта, че ситуацията остава динамична:

          „Може би няма да се състои. Може да се случи нещо — някой да каже: ‘Не искам да се срещам. Прекалено неприятно е.’ Но всъщност не е неприятно.“

          Тръмп обяви за първи път на 19 септември, че ще се срещне със Си Дзинпин — първата им лична среща, откакто се завърна в Белия дом — и добави, че планира посещение в Китай в началото на следващата година.

          На 10 октомври обаче той заплаши да отмени разговорите и да въведе нови мита, след като Пекин наложи ограничения върху износа на редкоземни минерали. Малко по-късно американският лидер смекчи позицията си и заяви, че срещата „почти сигурно“ ще се състои.

          Си Дзинпин не е единственият държавен глава, към когото Тръмп се отнася с променливо отношение. Наскоро той обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна, но впоследствие Белият дом уточни, че такава среща не е планирана в близко бъдеще.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да постигне „справедлива и добра“ търговска сделка с китайския лидер Си Дзинпин по време на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея.

          „Сега ще сключим справедлива сделка и мисля, че срещата ще бъде много успешна. Разбира се, много хора я очакват с нетърпение“, каза Тръмп по време на обяд с републикански сенатори в Белия дом, цитиран от АФП.

          - Реклама -

          Въпреки оптимистичния тон, американският президент не изключи възможността срещата да бъде отменена, като подчерта, че ситуацията остава динамична:

          „Може би няма да се състои. Може да се случи нещо — някой да каже: ‘Не искам да се срещам. Прекалено неприятно е.’ Но всъщност не е неприятно.“

          Тръмп обяви за първи път на 19 септември, че ще се срещне със Си Дзинпин — първата им лична среща, откакто се завърна в Белия дом — и добави, че планира посещение в Китай в началото на следващата година.

          На 10 октомври обаче той заплаши да отмени разговорите и да въведе нови мита, след като Пекин наложи ограничения върху износа на редкоземни минерали. Малко по-късно американският лидер смекчи позицията си и заяви, че срещата „почти сигурно“ ще се състои.

          Си Дзинпин не е единственият държавен глава, към когото Тръмп се отнася с променливо отношение. Наскоро той обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна, но впоследствие Белият дом уточни, че такава среща не е планирана в близко бъдеще.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заминава за среща с Доналд Тръмп във Вашингтон

          Красимир Попов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха от пресслужбата на Алианса. „Генералният...
          Политика

          Цахи Ханегби обяви, че е уволнен от Бенямин Нетаняху – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху освободи съветника си по националната сигурност Цахи Ханегби, потвърди самият Ханегби в изявление, цитирано от АФП. „Премиерът Нетаняху ме информира...
          Политика

          Белият дом: Няма планове за среща между Тръмп и Путин

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп няма непосредствени планове да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви представител на администрацията на Вашингтон, цитиран от АФП. „Няма...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions