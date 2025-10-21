НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Тръмп: САЩ може отново да спрат продажбите на самолетни части за Китай

          Красимир Попов
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може отново да блокира доставките на части за граждански самолети на Китай, ако търговското напрежение между двете държави продължи.

          „Можем да спрем доставките на части. Всъщност спряхме доставките на части, когато те отправиха първоначалната заплаха“, каза американският лидер пред журналисти в началото на срещата си с австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом.

          Тръмп посочи, че след предишното спиране на доставките Китай е бил принуден да приземи над 400 самолета.

          „Но ние не искаме да правим това“, уточни президентът, като добави, че Пекин заплашва САЩ с ограничения върху износа на редкоземни елементи, докато Вашингтон от своя страна разглежда възможността за поддържане на високи вносни мита върху китайските стоки.

          „Но мога да ги заплаша и с много други неща — като самолети“, подчерта Тръмп.

          По думите му, частите за самолети са „силен актив“ в американски ръце, който може да бъде използван като инструмент за натиск в търговските преговори.

          Тръмп припомни, че САЩ вече са спирали доставки на компоненти на „Боинг“ за Китай по време на предишен етап от спора, след като Пекин временно е преустановил износа на магнити за американската индустрия.

          Решението, според президента, е било предприето в защита на американските интереси и производители, но САЩ „предпочитат да запазят отворени каналите за търговия, ако Китай се въздържа от икономически заплахи“.

