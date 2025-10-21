Тръмп: САЩ може отново да спрат продажбите на самолетни части за Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може отново да блокира доставките на части за граждански самолети на Китай, ако търговското напрежение между двете държави продължи.
Тръмп посочи, че след предишното спиране на доставките Китай е бил принуден да приземи над 400 самолета.
По думите му, частите за самолети са „силен актив“ в американски ръце, който може да бъде използван като инструмент за натиск в търговските преговори.
Тръмп припомни, че САЩ вече са спирали доставки на компоненти на „Боинг“ за Китай по време на предишен етап от спора, след като Пекин временно е преустановил износа на магнити за американската индустрия.
Решението, според президента, е било предприето в защита на американските интереси и производители, но САЩ „предпочитат да запазят отворени каналите за търговия, ако Китай се въздържа от икономически заплахи“.
