Тръмп: САЩ са много по-напред от Китай — и по ИИ, и по тайни оръжия

По време на среща с австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати имат военно превъзходство над Китай и разполагат с модерни оръжейни системи, „за чието съществуване мнозина не знаят“.
Журналисти помолиха Тръмп да коментира оценки, според които САЩ могат да изостанат от Китай с десетилетия. В отговор той заклейми тези прогнози и каза, че американската военна мощ и технологичното предимство са значителни:
Тръмп добави, че САЩ са напред „във всички видове оръжия“, като направи уточнение относно корабостроенето:
Президентът също така подчерта ролята на технологиите:
Ключови акценти:
Изявлението е направено в Белия дом по време на среща с австралийския премиер.
Тръмп отрича възможността САЩ да изостанат драстично от Китай в областта на отбраната.
Подчертава се значението на изкуствения интелект (ИИ) и наличието на „най-модерни оръжия“, част от които са по-малко известни публично.
Споменато е и ускорено корабостроене като отговор на китайските усилия в този сектор.
Никога
Мечтателллл
Сигорно за това им вдигна митата ,защото сте много напред 🤣 едно е вярно в холивудските сценарии ,никой неможе да Ви стигне 🤣
САЩ кораби ще построят , но ще трябва да се карат само когато моряците не са на Рамазан !😂
Dobrin Dobrev Ако не бяха САЩ, в Русия щяха да говорят немски език до Китай а сега ще говорят китайски до Полша.
Та това си е нормално какво има да се пише.Китай е нищо без американска икономика