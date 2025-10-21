Тръмп: САЩ са много по-напред от Китай — и по ИИ, и по тайни оръжия

По време на среща с австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати имат военно превъзходство над Китай и разполагат с модерни оръжейни системи, „за чието съществуване мнозина не знаят“.

Журналисти помолиха Тръмп да коментира оценки, според които САЩ могат да изостанат от Китай с десетилетия. В отговор той заклейми тези прогнози и каза, че американската военна мощ и технологичното предимство са значителни:

„Четете грешните вестници… Ние сме много по-напред от Китай във военно отношение.“

Тръмп добави, че САЩ са напред „във всички видове оръжия“, като направи уточнение относно корабостроенето:

„…с изключение на факта, че те строят много кораби. И ние ще започнем да правим това и ще ги настигнем.“

Президентът също така подчерта ролята на технологиите:

„Ние сме много по-напред от Китай както в технологиите за ИИ, така и във военно отношение и наличието на най-модерните оръжия, за които много хора дори не знаят.“

Ключови акценти: