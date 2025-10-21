НА ЖИВО
          - Реклама -
          Тръмп: САЩ са много по-напред от Китай — и по ИИ, и по тайни оръжия

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          По време на среща с австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати имат военно превъзходство над Китай и разполагат с модерни оръжейни системи, „за чието съществуване мнозина не знаят“.

          Журналисти помолиха Тръмп да коментира оценки, според които САЩ могат да изостанат от Китай с десетилетия. В отговор той заклейми тези прогнози и каза, че американската военна мощ и технологичното предимство са значителни:

          „Четете грешните вестници… Ние сме много по-напред от Китай във военно отношение.“

          Тръмп добави, че САЩ са напред „във всички видове оръжия“, като направи уточнение относно корабостроенето:

          „…с изключение на факта, че те строят много кораби. И ние ще започнем да правим това и ще ги настигнем.“

          Президентът също така подчерта ролята на технологиите:

          „Ние сме много по-напред от Китай както в технологиите за ИИ, така и във военно отношение и наличието на най-модерните оръжия, за които много хора дори не знаят.“

          Ключови акценти:

          • Изявлението е направено в Белия дом по време на среща с австралийския премиер.
          • Тръмп отрича възможността САЩ да изостанат драстично от Китай в областта на отбраната.
          • Подчертава се значението на изкуствения интелект (ИИ) и наличието на „най-модерни оръжия“, част от които са по-малко известни публично.
          • Споменато е и ускорено корабостроене като отговор на китайските усилия в този сектор.

          6 КОМЕНТАРА

          3. Сигорно за това им вдигна митата ,защото сте много напред 🤣 едно е вярно в холивудските сценарии ,никой неможе да Ви стигне 🤣

            • Dobrin Dobrev Ако не бяха САЩ, в Русия щяха да говорят немски език до Китай а сега ще говорят китайски до Полша.

