Тръмп: Украйна може да спечели войната, но това е малко вероятно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна все още има шанс да спечели войната, но според него това е малко вероятно. Изявлението той направи по време на двустранен обяд с австралийския премиер Антъни Албанезе.

На въпрос от журналистка дали все още вярва, че Украйна ще спечели войната и ще си върне териториите, както беше казал преди разговора си с руския президент Владимир Путин на 16 октомври, Тръмп уточни:

„Те все още могат да спечелят. Казах, че могат да спечелят всичко. Войната е много странно нещо. Не мисля, че ще спечелят, но могат. Никога не съм казвал, че ще спечелят. Казах, че могат да спечелят.“

Тръмп добави, че Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят, което усложнява ситуацията и възпрепятства напредъка към мир.

„Путин и Зеленски се мразят. Това е много трудно.“

Американският президент също разкри, че по време на последния си разговор с Путин го е помолил да спре атаките срещу цивилни в Украйна, но отказа да сподели какъв е бил отговорът на руския лидер.

На въпрос дали атаките на Русия срещу цивилни райони са били обсъждани по-общо, Тръмп потвърди:

„Да. Но повечето от загиналите бяха войници.“

Изказването на Тръмп идва в момент, когато напрежението между Москва и Киев остава високо, а преговорите за прекратяване на огъня засега изглеждат малко вероятни.