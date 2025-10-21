НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Тръмп: Украйна може да спечели войната, но това е малко вероятно

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна все още има шанс да спечели войната, но според него това е малко вероятно. Изявлението той направи по време на двустранен обяд с австралийския премиер Антъни Албанезе.

          На въпрос от журналистка дали все още вярва, че Украйна ще спечели войната и ще си върне териториите, както беше казал преди разговора си с руския президент Владимир Путин на 16 октомври, Тръмп уточни:

          „Те все още могат да спечелят. Казах, че могат да спечелят всичко. Войната е много странно нещо. Не мисля, че ще спечелят, но могат. Никога не съм казвал, че ще спечелят. Казах, че могат да спечелят.“

          Тръмп добави, че Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят, което усложнява ситуацията и възпрепятства напредъка към мир.

          „Путин и Зеленски се мразят. Това е много трудно.“

          Американският президент също разкри, че по време на последния си разговор с Путин го е помолил да спре атаките срещу цивилни в Украйна, но отказа да сподели какъв е бил отговорът на руския лидер.

          На въпрос дали атаките на Русия срещу цивилни райони са били обсъждани по-общо, Тръмп потвърди:

          „Да. Но повечето от загиналите бяха войници.“

          Изказването на Тръмп идва в момент, когато напрежението между Москва и Киев остава високо, а преговорите за прекратяване на огъня засега изглеждат малко вероятни.

          5 КОМЕНТАРА

          4. Тръмп: Зеленски трябва да предаде целия Донбас на Русия или Путин ще заличи от лицето на Земята цялата Украйна

            • Djani Amago Фашистка Русия отдавна върви към разпад ,както СССР се разпадна така и тая измислена федерация ще се разпадне.Народа им живее все по бедно.Бил ли си в тая кочина или пропагандата ти влияе.Украйна по много показатели е на 3-4 място в света затова диктатора Путин иска да в завладее защото Русия без републиките е срината нищо не произвежда източват икономиката както и при нас.Лук Ойл никога не е плащал данъци да ми кажеш защо.Путин диктатор на собствения си народ и агресор на чужд.Сигурно не искаш твоите деца да изпитат съдбата на украинските а за теб европейска заплата и швейцарска пенсия са мечта,Путин няма да ти ги даде .

