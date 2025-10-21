Тръмп: Украйна може да спечели войната, но това е малко вероятно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна все още има шанс да спечели войната, но според него това е малко вероятно. Изявлението той направи по време на двустранен обяд с австралийския премиер Антъни Албанезе.
На въпрос от журналистка дали все още вярва, че Украйна ще спечели войната и ще си върне териториите, както беше казал преди разговора си с руския президент Владимир Путин на 16 октомври, Тръмп уточни:
Тръмп добави, че Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят, което усложнява ситуацията и възпрепятства напредъка към мир.
Американският президент също разкри, че по време на последния си разговор с Путин го е помолил да спре атаките срещу цивилни в Украйна, но отказа да сподели какъв е бил отговорът на руския лидер.
На въпрос дали атаките на Русия срещу цивилни райони са били обсъждани по-общо, Тръмп потвърди:
Изказването на Тръмп идва в момент, когато напрежението между Москва и Киев остава високо, а преговорите за прекратяване на огъня засега изглеждат малко вероятни.
Никога няма да спечели войната Украйна
Може да спечели от трите най дългото
Може утре да ходя до Луната ама това е малко вероятно
Тръмп: Зеленски трябва да предаде целия Донбас на Русия или Путин ще заличи от лицето на Земята цялата Украйна
Djani Amago Фашистка Русия отдавна върви към разпад ,както СССР се разпадна така и тая измислена федерация ще се разпадне.Народа им живее все по бедно.Бил ли си в тая кочина или пропагандата ти влияе.Украйна по много показатели е на 3-4 място в света затова диктатора Путин иска да в завладее защото Русия без републиките е срината нищо не произвежда източват икономиката както и при нас.Лук Ойл никога не е плащал данъци да ми кажеш защо.Путин диктатор на собствения си народ и агресор на чужд.Сигурно не искаш твоите деца да изпитат съдбата на украинските а за теб европейска заплата и швейцарска пенсия са мечта,Путин няма да ти ги даде .