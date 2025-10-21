Трус: Един от коалиционните партньори на БСП напуска „Обединената левица“

Политическо движение „Социалдемократи“ официално напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, обяви председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

„Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от „БСП – Обединена левица", че напускаме коалицията," заяви Нонева.

Политически контекст и последици

Според неофициална информация решението е сигнал за предстояща смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Именно „Социалдемократи“ бяха първите, които публично изразиха подкрепата си към Киселова чрез декларация след избора ѝ.

Напускането им от коалицията се разглежда като потвърждение на намеренията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в изявление пред парламентарната група на 14 октомври спомена името на Киселова като първото, което ще бъде част от „преформатирането на властта“.