НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Трус: Един от коалиционните партньори на БСП напуска „Обединената левица“

          32
          2138
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Политическо движение „Социалдемократи“ официално напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, обяви председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

          „Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от „БСП – Обединена левица“, че напускаме коалицията,“ заяви Нонева.

          - Реклама -
          Зафиров: Това управление няма алтернатива Зафиров: Това управление няма алтернатива

          Политически контекст и последици

          Според неофициална информация решението е сигнал за предстояща смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

          Именно „Социалдемократи“ бяха първите, които публично изразиха подкрепата си към Киселова чрез декларация след избора ѝ.

          Напускането им от коалицията се разглежда като потвърждение на намеренията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в изявление пред парламентарната група на 14 октомври спомена името на Киселова като първото, което ще бъде част от „преформатирането на властта“.

          Политическо движение „Социалдемократи“ официално напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, обяви председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

          „Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от „БСП – Обединена левица“, че напускаме коалицията,“ заяви Нонева.

          - Реклама -
          Зафиров: Това управление няма алтернатива Зафиров: Това управление няма алтернатива

          Политически контекст и последици

          Според неофициална информация решението е сигнал за предстояща смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

          Именно „Социалдемократи“ бяха първите, които публично изразиха подкрепата си към Киселова чрез декларация след избора ѝ.

          Напускането им от коалицията се разглежда като потвърждение на намеренията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в изявление пред парламентарната група на 14 октомври спомена името на Киселова като първото, което ще бъде част от „преформатирането на властта“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Завърши ремонтът на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, централата е готова за зимния сезон

          Красимир Попов -
          След повече от три месеца работа приключи цялостният ремонт на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщи пред БНР изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев. „Централата...
          Политика

          Представиха монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“

          Красимир Попов -
          Монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“ беше представена в централния салон на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,...
          Правосъдие

          На 15-годишния, обвинен в убийство на свой връстник в столичен мол, му прилоша в съда

          Красимир Попов -
          На 15-годишното момче, обвинено в смъртоносното намушкване на свой връстник в търговски център в София, му прилоша по време на заседание в съда, съобщи...

          32 КОМЕНТАРА

          1. Умните бягат,с ония подлоги ще съдят до последно ,барабар с чалгарите те още не са усетили че им е вътре!

          4. Диян Петров Че те са навсякъде,във всички партии, ама изпрани,заклети евроатлантици, ама душичката им си е продажна…

          6. БСП – обединена лъжица тръгна да се разтуря. Не се карайте, бе господа-другари, сбийте се, та да се отървем най-после от въшките, които са ни налазили.

          7. Отдавна трябваше всичките партньори да напуснат коалицията.
            АБВ с алкохолика лидер,защо стои? Онзи наглец Петков нали е мастит социалист.Уж.😡🤮

          11. За каква “Обединена левица” говорим ?
            Нито са обединени, нито са левица !
            Време е да разваляме седянката и кой откъдето е !

              • Ivan Maglov , това, че си левак не е проблем !
                Проблем е, когато си с две леви ръце !
                Тия чеп за зеле не стават, а са тръгнали да ни обясняват как се протака зелето !

          14. Хаирлия да е! Да повлича крака и да се разпада тая уродлива комбинация от алчни продажници!

          27. Венецуела гледа с безпокойство разполагането на американски военноморски сили край бреговете си и започна да се подготвя за конфронтация. За тази цел Министерството на отбраната поде организацията по бойния си арсенал, който бе разширен между 2006 и 2011 г., в разгара на петролния бум, когато закупи оборудване от Русия за повече от 11 милиарда долара. Става дума за 23 самолета Су-30, осем хеликоптера Ми17, 12 руски зенитно-ракетни платформи С-300ВМ и 44 ракети С-125. Съвсем наскоро Каракас придоби и осем дрона Mohajer, задвижвани от иранска технология. БЪЛГАРИЯ НАЧЕЛО БОКО ТИКВАТА И ПРАСЧО ПЕЕФ, ЗАКУПИ ЗА 22 МИЛИАРДА ДОЛАРА ДВЕ БРАКУВАНИ ЕФКИ ОТ КРАВАРИСТАН – БЪЛГАРИО, БЪЛГАРИО, КАКВО ЗЛОБНО ПИЛЕ НИ ОКЪЛВА С ТЕЗИ АЛЧНИ И ПРОДАЖНИ УПРАВНИЦИ – ВЕЧЕ ЩЕ ПИШЕМ БЪЛГАРИЯ С ГЛАВНО ,, Д ,, , ТОЕСТ ,,ДЪЛГАРИЯ ,, КОЕТО НЕДВУСМИСЛЕНО ПОКАЗВА ЧЕ ПРАСЕШКАТА БАНДА НИ НАТОВАРИ С ОГРОООООМНИ ДЪЛГОВЕ, КОИТО ЩЕ ГИ ПЛАЩАТ И МОИТЕ ПРА, ПРА, ПРА, ВНУЦИ.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions