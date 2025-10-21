Трус: Един от коалиционните партньори на БСП напуска „Обединената левица“

Политическо движение „Социалдемократи“ официално напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, обяви председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.
Политически контекст и последици
Според неофициална информация решението е сигнал за предстояща смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.
Именно „Социалдемократи“ бяха първите, които публично изразиха подкрепата си към Киселова чрез декларация след избора ѝ.
Напускането им от коалицията се разглежда като потвърждение на намеренията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в изявление пред парламентарната група на 14 октомври спомена името на Киселова като първото, което ще бъде част от „преформатирането на властта“.
Умните бягат,с ония подлоги ще съдят до последно ,барабар с чалгарите те още не са усетили че им е вътре!
Браво, по- добре късно, отколкото никога!
Браво,но е срамно другите ако останат…
Диян Петров Че те са навсякъде,във всички партии, ама изпрани,заклети евроатлантици, ама душичката им си е продажна…
БСП СА ИБРИКЧИИТЕ НА НАСТОЯЩЕТА ВЛАСТ.
БСП – обединена лъжица тръгна да се разтуря. Не се карайте, бе господа-другари, сбийте се, та да се отървем най-после от въшките, които са ни налазили.
Отдавна трябваше всичките партньори да напуснат коалицията.
АБВ с алкохолика лидер,защо стои? Онзи наглец Петков нали е мастит социалист.Уж.😡🤮
Само един ли жалко, трябва всички заедно да се махат!Оставка на продажното правителство!
ПАК НЕ СЕ РАЗБРАХА ЗА ПОСТ И ВЛАСТ 🥴🤣 ( ОБИКНОВЕННО ПОКРИТИ С ,,РАЗЛИЧИЯ “ 😁)…..
И кой е този един коалиционен партньор?Искам ,да го поздравя.
За каква “Обединена левица” говорим ?
Нито са обединени, нито са левица !
Време е да разваляме седянката и кой откъдето е !
Ohu Bohu Абе и аз си мислех,че са леваци ама сега съм сигурен!!!
Ivan Maglov , това, че си левак не е проблем !
Проблем е, когато си с две леви ръце !
Тия чеп за зеле не стават, а са тръгнали да ни обясняват как се протака зелето !
Тони Томов не бърка партийци и комунисти
Любомир Церовски всички са партийци.
Тони Томов да прав си,за това казвам че това определение “ комунисти“в политическия български „елит“не съществува!!!!!!!
Диян Петров от кои, къде виждаш разлика?
Хаирлия да е! Да повлича крака и да се разпада тая уродлива комбинация от алчни продажници!
Бреееиии
О, някои взеха да се осъзнават. Но Киселова си е тотал щета!
Корнелия ще излезе права да не се съюзява с герб
Умряха
С БСП НАПРЕД
Петър Соколов към дъното с БСП
Разпадът предстои,само гледай!!!!
Диян Петров 👍никнат като гъби 🤦
И тези като ИТН ще си строшат главите.
Долни крадци и лизачи
БРАВО! Не се излагайте с тези предатели!
Тези да вземат да се скрият,защото на хората им сее повръща от тях.
Някой да обясни що е то „преформатиране“?!
Венецуела гледа с безпокойство разполагането на американски военноморски сили край бреговете си и започна да се подготвя за конфронтация. За тази цел Министерството на отбраната поде организацията по бойния си арсенал, който бе разширен между 2006 и 2011 г., в разгара на петролния бум, когато закупи оборудване от Русия за повече от 11 милиарда долара. Става дума за 23 самолета Су-30, осем хеликоптера Ми17, 12 руски зенитно-ракетни платформи С-300ВМ и 44 ракети С-125. Съвсем наскоро Каракас придоби и осем дрона Mohajer, задвижвани от иранска технология. БЪЛГАРИЯ НАЧЕЛО БОКО ТИКВАТА И ПРАСЧО ПЕЕФ, ЗАКУПИ ЗА 22 МИЛИАРДА ДОЛАРА ДВЕ БРАКУВАНИ ЕФКИ ОТ КРАВАРИСТАН – БЪЛГАРИО, БЪЛГАРИО, КАКВО ЗЛОБНО ПИЛЕ НИ ОКЪЛВА С ТЕЗИ АЛЧНИ И ПРОДАЖНИ УПРАВНИЦИ – ВЕЧЕ ЩЕ ПИШЕМ БЪЛГАРИЯ С ГЛАВНО ,, Д ,, , ТОЕСТ ,,ДЪЛГАРИЯ ,, КОЕТО НЕДВУСМИСЛЕНО ПОКАЗВА ЧЕ ПРАСЕШКАТА БАНДА НИ НАТОВАРИ С ОГРОООООМНИ ДЪЛГОВЕ, КОИТО ЩЕ ГИ ПЛАЩАТ И МОИТЕ ПРА, ПРА, ПРА, ВНУЦИ.