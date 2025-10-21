НА ЖИВО
          Турската прокуратура обвини 7 опозиционни кметове за подкупи

          Главната прокуратура в Истанбул внесе обвинителен акт срещу 200 души, сред които седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). Те са обвинени, че са получавали подкупи от бизнесмена Азиз Ихсан Акташ, за да манипулират обществени поръчки, съобщи „Би Би Си“.

          От обвинените кметове шестима вече са отстранени, а един все още е на поста си. Всички отричат обвиненията и ги определят като политически мотивирани.

          „Нашата единствена цел е да служим на обществото“, заявиха представители на НРП.

          Акташ е заплашен от до 450 години затвор по девет обвинения, а бившият кмет на Бешикташ Ръза Акполат може да получи до 337 години лишаване от свобода.

          Макар кметът на Истанбул Екрем Имамоглу да не е сред обвиняемите, в текста на обвинителния акт се споменава името му с изрази като „Лидер на престъпна организация“, което предизвика напрежение в турската опозиция.

          От обвинените кметове шестима вече са отстранени, а един все още е на поста си. Всички отричат обвиненията и ги определят като политически мотивирани.

          „Нашата единствена цел е да служим на обществото", заявиха представители на НРП.

          Акташ е заплашен от до 450 години затвор по девет обвинения, а бившият кмет на Бешикташ Ръза Акполат може да получи до 337 години лишаване от свобода.

          Макар кметът на Истанбул Екрем Имамоглу да не е сред обвиняемите, в текста на обвинителния акт се споменава името му с изрази като „Лидер на престъпна организация", което предизвика напрежение в турската опозиция.

          Политика

          Зорница Илиева: Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна

          Златина Петкова -
          "Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна." Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването "Делници" с...
          Политика

          Японският премиер Такаичи търси открит диалог с президента Тръмп

          Георги Петров -
          Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи заяви, че желае да проведе „открити и искрени разговори" с американския президент Доналд Тръмп, който се очаква да...
          Политика

          Коалиционният партньор на Ердоган: Кипър е турски, той е родината на турците

          Никола Павлов -
          Лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) и основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган – Девлет Бахчели – днес направи остро изявление,...

          1. Тия не се спряха да обвиняват и арестуват опозицията.И без доказателства да ги съдят.Диктатура!

