Турската прокуратура обвини 7 опозиционни кметове за подкупи

Главната прокуратура в Истанбул внесе обвинителен акт срещу 200 души, сред които седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). Те са обвинени, че са получавали подкупи от бизнесмена Азиз Ихсан Акташ, за да манипулират обществени поръчки, съобщи „Би Би Си“.

От обвинените кметове шестима вече са отстранени, а един все още е на поста си. Всички отричат обвиненията и ги определят като политически мотивирани.

„Нашата единствена цел е да служим на обществото“, заявиха представители на НРП.

Акташ е заплашен от до 450 години затвор по девет обвинения, а бившият кмет на Бешикташ Ръза Акполат може да получи до 337 години лишаване от свобода.

Макар кметът на Истанбул Екрем Имамоглу да не е сред обвиняемите, в текста на обвинителния акт се споменава името му с изрази като „Лидер на престъпна организация“, което предизвика напрежение в турската опозиция.