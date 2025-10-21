Украйна ще закупи от САЩ ударни хеликоптери AH-1Z Viper и транспортни хеликоптери UH-1Y Venom от компанията Bell. Този процес вече започна с подписването на писмо за намерения между украинското правителство и компанията, съобщава Defense Express.

Споразумението предвижда „оценка на подходите към индустриалното сътрудничество“, както и „сътрудничество на Bell с правителството на САЩ“ за организиране на продажби чрез програмата за продажби на военни стоки за чуждестранни граждани (FMS).

„В случай на покупки на оръжия от САЩ, това споразумение не е между украинското правителство и директния производител на оръжия, а между правителствата. Тоест, украинското правителство трябва да сключи споразумение с правителството на САЩ, преди да може да поръча хеликоптери от Bell“, обясниха експерти на Defense Express.

Според тях интересът на Bell към продажбата на своите машини на украинските въоръжени сили означава „откриване на нов „фронт“ на сътрудничество с Вашингтон за ускоряване на този процес“.

Компанията отбеляза, че „тази инициатива се разработва от известно време и очакваме с нетърпение нейното завършване“.

„В крайна сметка, така се структурира сътрудничеството с всяка реномирана отбранителна компания. Защото в тази ситуация е просто невъзможно да не си спомним скандала с „Укроборонпром“ по времето на Юрий Гусев, с обявяването, че в Одеския самолетен завод се произвежда американски хеликоптер, който в крайна сметка се оказа нито Bell, нито Iroquois, нито военен хеликоптер“, се казва в статията.

Експерти обясниха, че AH-1Z Viper и UH-1Y Venom са „много дълбоки и най-скорошни модернизации на легендарните AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois“.

„Последният всъщност е емблематичен хеликоптер от ерата на Виетнамската война. А от гледна точка на така необходимата замяна на съветските Ми-24 и Ми-8, двата хеликоптера Bell също се считат за „двойка“, защото споделят 85% от частите си, което значително опростява поддръжката“, се отбелязва в материала.

Според експертите, и двата самолета в момента са на въоръжение в морската пехота на САЩ и се изнасят. Сред най-скорошните клиенти е Чехия, която през 2019 г. поръча четири ударни хеликоптера AH-1Z Viper и осем транспортни хеликоптера UH-1Y Venom за 622 милиона долара.

Defense Express съобщи също, че Словакия е получила правото да закупи 12 AH-1Z Viper с отстъпка благодарение на доставките на оръжие за Украйна: цената е намалена от приблизително 1 милиард долара на 600 милиона долара.

„В края на 2024 г. обаче Братислава се отказа от покупката на ударни хеликоптери AH-1Z Viper и всички машини на Bell. Вместо това избра да закупи 12 транспортни хеликоптера UH-60 Black Hawk, произведени от Lockheed Martin“, се казва в статията.