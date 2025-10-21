НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украйна купува ударни хеликоптери Viper и транспортни Venom от САЩ

          0
          14
          AH-1Z Viper
          AH-1Z Viper
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна ще закупи от САЩ ударни хеликоптери AH-1Z Viper и транспортни хеликоптери UH-1Y Venom от компанията Bell. Този процес вече започна с подписването на писмо за намерения между украинското правителство и компанията, съобщава Defense Express.

          - Реклама -

          Споразумението предвижда „оценка на подходите към индустриалното сътрудничество“, както и „сътрудничество на Bell с правителството на САЩ“ за организиране на продажби чрез програмата за продажби на военни стоки за чуждестранни граждани (FMS).

          „В случай на покупки на оръжия от САЩ, това споразумение не е между украинското правителство и директния производител на оръжия, а между правителствата. Тоест, украинското правителство трябва да сключи споразумение с правителството на САЩ, преди да може да поръча хеликоптери от Bell“, обясниха експерти на Defense Express.

          Според тях интересът на Bell към продажбата на своите машини на украинските въоръжени сили означава „откриване на нов „фронт“ на сътрудничество с Вашингтон за ускоряване на този процес“.

          Компанията отбеляза, че „тази инициатива се разработва от известно време и очакваме с нетърпение нейното завършване“.

          „В крайна сметка, така се структурира сътрудничеството с всяка реномирана отбранителна компания. Защото в тази ситуация е просто невъзможно да не си спомним скандала с „Укроборонпром“ по времето на Юрий Гусев, с обявяването, че в Одеския самолетен завод се произвежда американски хеликоптер, който в крайна сметка се оказа нито Bell, нито Iroquois, нито военен хеликоптер“, се казва в статията.

          Експерти обясниха, че AH-1Z Viper и UH-1Y Venom са „много дълбоки и най-скорошни модернизации на легендарните AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois“.

          „Последният всъщност е емблематичен хеликоптер от ерата на Виетнамската война. А от гледна точка на така необходимата замяна на съветските Ми-24 и Ми-8, двата хеликоптера Bell също се считат за „двойка“, защото споделят 85% от частите си, което значително опростява поддръжката“, се отбелязва в материала.

          Според експертите, и двата самолета в момента са на въоръжение в морската пехота на САЩ и се изнасят. Сред най-скорошните клиенти е Чехия, която през 2019 г. поръча четири ударни хеликоптера AH-1Z Viper и осем транспортни хеликоптера UH-1Y Venom за 622 милиона долара.

          Defense Express съобщи също, че Словакия е получила правото да закупи 12 AH-1Z Viper с отстъпка благодарение на доставките на оръжие за Украйна: цената е намалена от приблизително 1 милиард долара на 600 милиона долара.

          „В края на 2024 г. обаче Братислава се отказа от покупката на ударни хеликоптери AH-1Z Viper и всички машини на Bell. Вместо това избра да закупи 12 транспортни хеликоптера UH-60 Black Hawk, произведени от Lockheed Martin“, се казва в статията.

          Украйна ще закупи от САЩ ударни хеликоптери AH-1Z Viper и транспортни хеликоптери UH-1Y Venom от компанията Bell. Този процес вече започна с подписването на писмо за намерения между украинското правителство и компанията, съобщава Defense Express.

          - Реклама -

          Споразумението предвижда „оценка на подходите към индустриалното сътрудничество“, както и „сътрудничество на Bell с правителството на САЩ“ за организиране на продажби чрез програмата за продажби на военни стоки за чуждестранни граждани (FMS).

          „В случай на покупки на оръжия от САЩ, това споразумение не е между украинското правителство и директния производител на оръжия, а между правителствата. Тоест, украинското правителство трябва да сключи споразумение с правителството на САЩ, преди да може да поръча хеликоптери от Bell“, обясниха експерти на Defense Express.

          Според тях интересът на Bell към продажбата на своите машини на украинските въоръжени сили означава „откриване на нов „фронт“ на сътрудничество с Вашингтон за ускоряване на този процес“.

          Компанията отбеляза, че „тази инициатива се разработва от известно време и очакваме с нетърпение нейното завършване“.

          „В крайна сметка, така се структурира сътрудничеството с всяка реномирана отбранителна компания. Защото в тази ситуация е просто невъзможно да не си спомним скандала с „Укроборонпром“ по времето на Юрий Гусев, с обявяването, че в Одеския самолетен завод се произвежда американски хеликоптер, който в крайна сметка се оказа нито Bell, нито Iroquois, нито военен хеликоптер“, се казва в статията.

          Експерти обясниха, че AH-1Z Viper и UH-1Y Venom са „много дълбоки и най-скорошни модернизации на легендарните AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois“.

          „Последният всъщност е емблематичен хеликоптер от ерата на Виетнамската война. А от гледна точка на така необходимата замяна на съветските Ми-24 и Ми-8, двата хеликоптера Bell също се считат за „двойка“, защото споделят 85% от частите си, което значително опростява поддръжката“, се отбелязва в материала.

          Според експертите, и двата самолета в момента са на въоръжение в морската пехота на САЩ и се изнасят. Сред най-скорошните клиенти е Чехия, която през 2019 г. поръча четири ударни хеликоптера AH-1Z Viper и осем транспортни хеликоптера UH-1Y Venom за 622 милиона долара.

          Defense Express съобщи също, че Словакия е получила правото да закупи 12 AH-1Z Viper с отстъпка благодарение на доставките на оръжие за Украйна: цената е намалена от приблизително 1 милиард долара на 600 милиона долара.

          „В края на 2024 г. обаче Братислава се отказа от покупката на ударни хеликоптери AH-1Z Viper и всички машини на Bell. Вместо това избра да закупи 12 транспортни хеликоптера UH-60 Black Hawk, произведени от Lockheed Martin“, се казва в статията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Юлиан Рьопке: Идва краят на битката за Покровск, руската армия вече не може да бъде спряна

          Иван Христов -
          Битката за Покровск наближава своя последен етап; руската армия вече не може да бъде спряна. Това заяви в социалните мрежи Юлиан Рьопке, военен наблюдател...
          Война

          Руското външно разузнаване: НАТО подготвя ресурси за война с Русия в най-кратки срокове

          Иван Христов -
          НАТО иска в най-кратки срокове да подготви ресурси за война с Русия, заяви Сергей Наришкин, директор на Службата за външно разузнаване на Русия, на...
          Война

          WSJ: Независимо от натиска на Тръмп върху Зеленски, Русия и Украйна не се приближиха към мира

          Иван Христов -
          Русия и Украйна наскоро заявиха, че позициите им по мирно споразумение са далеч една от друга след среща между президента Володимир Зеленски и президента...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions