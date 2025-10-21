В сряда излиза присъдата по делото срещу „валиумния изнасилвач“ Йохан Стелингверф

Софийски градски съд ще се произнесе с присъда в сряда по делото срещу Йохан Стелингверф, известен като „валиумния изнасилвач“, предаде БГНЕС.

Холандският гражданин беше обвинен през 2020 г. по две дела за изнасилване, като в едното от тях жертвата е бита с електрошокова палка и поливана с узо. След задържането му, съдът го остави за постоянно в ареста.

Разследването установи, че Стелингверф е издирван и в Малта за серия от подобни престъпления. Малтийските власти са издали европейска заповед за арест за пет отделни престъпления, свързани със сексуално насилие.

„Българската прокуратура е съгласна на екстрадицията му, но едва след като приключи делото му у нас“, уточниха от обвинението.

Очаква се съдебният състав да обяви окончателната присъда в сряда, след като изслуша последните пледоарии на страните.