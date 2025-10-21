Великобритания дава на армията нови правомощия за сваляне на неидентифицирани дронове

Британските въоръжени сили ще получат нови законови правомощия да свалят „неидентифицирани“ дронове над военни бази, съобщи министърът на отбраната Джон Хили. Решението идва след серия от инциденти с безпилотни летателни апарати в Европа, които повишиха напрежението с Русия.

„Руската агресия ескалира. Тя се разпростира още по-на Запад. Винаги ще правим каквото е необходимо, за да защитим британския народ и в момента разработваме нови законови правомощия за сваляне на неидентифицирани дронове над военни бази на Обединеното кралство", заяви Хили в реч в Маншън Хаус в Лондон.

Решението следва поредица от наблюдения на дронове над летища в Германия и Дания, които предизвикаха транспортен хаос, както и случаи в Полша, където някои от апаратите бяха свалени.

Миналата година неидентифицирани дронове бяха забелязани и над три британски авиобази, използвани от американските сили – RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell. Въпреки проведеното съвместно разследване между американските и британските служби, произходът на устройствата остана неустановен.

Множество европейски държави обвиниха Русия в организирането на полетите, докато Москва категорично отрича всякаква намеса.

Междувременно НАТО обяви, че тества нови противодронови системи в Източна Европа, за да противодейства на потенциални руски заплахи.

„Несъмнено е настъпила нова ера на заплаха. От края на Втората световна война сигурността на Европа не е била изложена на такъв риск от конфликт между държави“, подчерта британският министър.

Според ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас, Европейският съюз няма друг избор, освен да изгради ефективна защита срещу руски дронове, като Брюксел вече е представил „пътна карта за подготовка за потенциален конфликт до 2030 г.“.