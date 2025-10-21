Великобритания: Европейската армия е „готова за разполагане в Украйна в близките седмици“

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли заяви, че европейските войски са „готови за разполагане“ в Украйна през следващите седмици, ако Доналд Тръмп и Владимир Путин се споразумеят за прекратяване на огъня, пише BBC.

На въпроса дали войски могат да бъдат разположени, ако бъде постигнато споразумение в рамките на следващите две седмици, Хийли отговори: „Ако президентът Тръмп може да посредничи за мир, ние ще бъдем готови да помогнем за осигуряването му“.

Той добави, че украинците трябва да бъдат „хората, които решават как и какво“ да преговарят във всякакви мирни преговори.

Според него членовете на „Коалицията на желаещите“ – съюз от 26 европейски държави, основан през март от британския премиер Киър Стармър за гарантиране на сигурността на Украйна – „разработват подробни планове за действие в извънредни ситуации“.

Според плановете британските войски биха могли да се присъединят към многонационални сили за осигуряване на границата на Украйна. Работата на „повече от 200 военни плановици от над 38 държави през последните шест месеца“ е гарантирала, че войските са готови за разполагане, ако е необходимо, заяви Хили.

Хийли твърди, че правителството очаква да похарчи „над“ 100 милиона паунда за изпращане на войски в Украйна, като част от средствата вече се използват за подготовка за разполагането.

Той също така заяви, че Владимир Путин смята Обединеното кралство за свой „враг номер едно“ поради подкрепата на страната за Украйна. Министърът на отбраната предупреди за „нова ера на заплахи“ и отбеляза, че рискът от по-голям конфликт в Европа не е бил по-голям от края на Втората световна война.

Хийли също така обяви, че британските войници ще получат нови правомощия да свалят дронове, заплашващи военни бази.

Според него Русия е загубила над един милион души и е похарчила 40% от държавните си разходи за военни нужди.