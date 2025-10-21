НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Волен Сидеров: България все още е зависима от външни сили

          0
          0
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Политика и спорт“ Волен Сидеров коментира, че България исторически винаги е била под влияние на чужди държави.

          - Реклама -

          „Ние винаги сме били зависими от чужди сили, няма какво да се лъжем“, каза той, подчертавайки, че и днес тази зависимост продължава под друга форма.

          Според него решенията на българските управляващи често се диктуват от външни центрове на власт — било то Брюксел, Вашингтон или Москва. Сидеров свързва това с липсата на национална визия и подчерта, че „в България има способни хора, които могат да представят концепция за развитие“, но те биват изтласквани от „кариеристи, удобни на чуждите интереси“.

          В предаването „Политика и спорт“ Волен Сидеров коментира, че България исторически винаги е била под влияние на чужди държави.

          - Реклама -

          „Ние винаги сме били зависими от чужди сили, няма какво да се лъжем“, каза той, подчертавайки, че и днес тази зависимост продължава под друга форма.

          Според него решенията на българските управляващи често се диктуват от външни центрове на власт — било то Брюксел, Вашингтон или Москва. Сидеров свързва това с липсата на национална визия и подчерта, че „в България има способни хора, които могат да представят концепция за развитие“, но те биват изтласквани от „кариеристи, удобни на чуждите интереси“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Методи Лалов: Инцидентът с прокурор Иво Илиев показва, че обществото е изгубило вяра в правосъдието

          Красимир Попов -
          Бившият съдия и настоящ обществен коментатор Методи Лалов реагира остро на нападението над прокурора от Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев, който бе ударен...
          Общество

          Д-р Теодора Личева: Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално

          Златина Петкова -
          "Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално." Това каза преподавателят по национална и международна сигурност д-р Теодора Личева, която беше гост в...
          Култура

          Юлия Димитрова: С концерт на 25-и октомври празнуваме 25 години на сцена

          Златина Петкова -
          "Надявам се отново да достигнем до публиката." Това каза певицата Юлия Димитрова, част от Дует "Мания", която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions