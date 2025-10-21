Волен Сидеров: България все още е зависима от външни сили

В предаването „Политика и спорт“ Волен Сидеров коментира, че България исторически винаги е била под влияние на чужди държави.

„Ние винаги сме били зависими от чужди сили, няма какво да се лъжем“, каза той, подчертавайки, че и днес тази зависимост продължава под друга форма.

Според него решенията на българските управляващи често се диктуват от външни центрове на власт — било то Брюксел, Вашингтон или Москва. Сидеров свързва това с липсата на национална визия и подчерта, че „в България има способни хора, които могат да представят концепция за развитие“, но те биват изтласквани от „кариеристи, удобни на чуждите интереси“.