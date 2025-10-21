Володимир Зеленски: Руската тактика е убийства на хора и терор със студ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори в Telegram на последната руска атака, която повреди енергийни съоръжения в няколко региона на страната. Той подчерта, че тактиката на Русия остава непроменена. Първо и най-важно, те „убиват цивилни, а второ, тероризират със студ, предава УНН.
По думите му, в момента в Черниговска и Сумска области се извършват възстановителни работи след руски удари по украинската енергийна инфраструктура.
„Те дори използваха FPV дронове, за да ударят трансформатори в Запорожка област… Вицепремиерът Олексий Кулеба и министърът на вътрешните работи Игор Клименко вече докладваха днес. Необходимите сили са налични и всеки регион прави всичко възможно, за да възстанови електрозахранването“, се казва в изявлението.
Зеленски добави, че дипломатите и политическите лидери трябва да работят също толкова активно и усилено, колкото могат.
„Веднага щом Путин усети реален натиск и заплахата от ракети „Томахоук“ преди няколко седмици, той веднага изрази готовност да се върне към дипломацията. И веднага щом натискът леко отслабна, руснаците започнаха да се опитват да изоставят дипломацията и да отложат диалога“, подчерта президентът.
Държавният глава подчерта, че в навечерието на зимата руснаците буквално всеки ден нанасят удари по инфраструктура.
„Само натискът върху Русия може да поправи и спре това. Само достатъчният обхват на нашата отбрана ще върне Путин към реалността. Тази война трябва да приключи и само натискът ще доведе до мир“, заключи Зеленски.
Припомняме, че Чернигов беше оставен напълно без електричество и вода след атака на руски дронове на 21 октомври. Служители на водоснабдителното дружество работят за възстановяване на водоснабдяването, използвайки алтернативни източници на енергия.
Руснаците поразиха и критична инфраструктура в Черкаска област, а украинските въоръжени сили свалиха три безпилотни летателни апарата. Трансформатор беше повреден в община Смила, оставяйки над 150 клиенти без ток.
