ВСУ са спрели масиран щурм на руската армия срещу Малая Токмачка в Запорожка област

В Запорожие украинските войски са отблъснали масирано руско нападение срещу село Малая Токмачка, разположено източно от Орехов, съобщава УНИАН. Според информация от 118-та отделна механизирана бригада, следобед на 20 октомври руските части са започнали механизирано нападение на Ореховско направление.

- Реклама -

„Врагът насочи основната си атака към село Малая Токмачка, източно от Орехов. Подразделения на 71-ви мотострелков полк настъпиха от секторите Вербово и Новопрокоповка, с до две мотострелкови роти и поддръжка от бронетехника – общо приблизително 26 единици (включително танкове, бойни машини на пехотата, бронетранспортьори и няколко бронирани бойни машини „Тигър“). Настъплението се проведе на няколко вълни, всяка от които съдържаше от 5 до 8 машини. Нашите подразделения мощно отблъснаха опитите за вражеско нападение“, се казва в изявлението на военните.

Така, в първите часове на настъплението бригадата е поразила два вражески танка, 12 бойни машини на пехотата, шест бронетранспортьора и две бронирани бойни машини „Тигър“. Няколко оцелели машини са се оттеглили в посока Вербове.

„Бойните действия продължават, като има жертви сред личния състав и унищожаване на повредена техника. 118-та отделна механизирана бригада използва артилерия, дронове с FPV и дронове с бомби, за да отблъсне нападението“, съобщават от бригадата.

Танков батальон също се е отличил по време на настъплението.

„Екипажът на Т-72 излезе на ръчно насочване, за да атакува вражеска бронирана техника и личен състав“, отбелязват военните.

Руска бронирана техника също е била унищожавана от предварително инсталирани инженерни препятствия.

118-та отделна механизирана бригада заяви, че ситуацията в района е под контрол, без загубени позиции. Личният състав продължава да унищожава руски личен състав.