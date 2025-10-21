НА ЖИВО
          ВСУ са спрели масиран щурм на руската армия срещу Малая Токмачка в Запорожка област

          В Запорожие украинските войски са отблъснали масирано руско нападение срещу село Малая Токмачка, разположено източно от Орехов, съобщава УНИАН. Според информация от 118-та отделна механизирана бригада, следобед на 20 октомври руските части са започнали механизирано нападение на Ореховско направление.

          „Врагът насочи основната си атака към село Малая Токмачка, източно от Орехов. Подразделения на 71-ви мотострелков полк настъпиха от секторите Вербово и Новопрокоповка, с до две мотострелкови роти и поддръжка от бронетехника – общо приблизително 26 единици (включително танкове, бойни машини на пехотата, бронетранспортьори и няколко бронирани бойни машини „Тигър“). Настъплението се проведе на няколко вълни, всяка от които съдържаше от 5 до 8 машини. Нашите подразделения мощно отблъснаха опитите за вражеско нападение“, се казва в изявлението на военните.

          Така, в първите часове на настъплението бригадата е поразила два вражески танка, 12 бойни машини на пехотата, шест бронетранспортьора и две бронирани бойни машини „Тигър“. Няколко оцелели машини са се оттеглили в посока Вербове.

          „Бойните действия продължават, като има жертви сред личния състав и унищожаване на повредена техника. 118-та отделна механизирана бригада използва артилерия, дронове с FPV и дронове с бомби, за да отблъсне нападението“, съобщават от бригадата.

          Танков батальон също се е отличил по време на настъплението.

          „Екипажът на Т-72 излезе на ръчно насочване, за да атакува вражеска бронирана техника и личен състав“, отбелязват военните.

          Руска бронирана техника също е била унищожавана от предварително инсталирани инженерни препятствия.

          118-та отделна механизирана бригада заяви, че ситуацията в района е под контрол, без загубени позиции. Личният състав продължава да унищожава руски личен състав.

