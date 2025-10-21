НА ЖИВО
          - Реклама -
          WSJ: Независимо от натиска на Тръмп върху Зеленски, Русия и Украйна не се приближиха към мира

          Войната в Украйна
          Войната в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия и Украйна наскоро заявиха, че позициите им по мирно споразумение са далеч една от друга след среща между президента Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп, пише The ​​Wall Street Journal.

          Според американски, европейски и украински представители, Тръмп е бил откровен със Зеленски по време на срещата и е изразил разочарование, след като е отказал да погледне картите на бойните действия, предоставени от украинската страна.

          По думите на източник, Тръмп е казал на Зеленски, че основната му цел е прекратяването на войната и е дал ясно да се разбере, че не е ангажиран с никакъв конкретен териториален резултат.

          Двама американски представители добавиха също, че президентът на САЩ е казал на украинския лидер, че Киев не трябва да очаква да получи далекобойни ракети „Томахоук“ в скоро време.

          В понеделник Тръмп призна, че е било много по-трудно да се преодолее пропастта между Зеленски и Путин, отколкото е очаквал.

          „Досега усилията на Тръмп доведоха до това, че конфликтът е в петата му година, с нарастващи жертви, все по-мощни въздушни удари в Русия и Украйна и нарастващи финансови разходи за западните съюзници на Украйна“, подчертава WSJ.

          Изданието припомня, че преговорите са били съсредоточени върху сложни териториални спорове, по-специално съдбата на Донбас. В него се отбелязва, че руските войски напредват на тази територия. Кремъл по-рано заяви, че може да се съгласи на прекратяване на огъня, ако Украйна отстъпи останалата част от региона на Русия, а Белият дом от време на време е бил отворен за това предложение.

          Междувременно украински и европейски представители смятат подобна отстъпка за неприемлива, а Украйна заявява, че няма да отстъпва територии в региона, които Русия не е завзела, тъй като това би позволило на Москва да напредва по-нататък и да не спира.

          Кремъл от своя страна отбеляза, че позицията на Русия не се е променила, отхвърляйки предложението на Тръмп за замразяване на настоящата фронтова линия.

          „Русия държи около една пета от територията на Украйна, но последните постижения са изключително бавни. Тръмп отказа да наложи нови финансови ограничения на Русия или да предостави на Украйна тежки оръжия, които биха могли да наклонят везните в полза на Киев и да принудят Путин да направи отстъпки в преговорите“, пише WSJ.

          Руски и американски представители обаче се споразумяха да проведат разговори между Тръмп и Путин в Будапеща през следващите дни. Известно е, че срещата на двамата лидери в Аляска през август не успя да доведе до ангажимент за прекратяване на огъня от страна на Русия.

          Междувременно френски представители заявиха, че ще търсят съгласието на Русия за прекратяване на огъня в замяна на това да позволят на самолета на Путин да лети до Унгария.

           „Присъствието на Владимир Путин на територията на ЕС има смисъл само ако позволява незабавно и безусловно прекратяване на огъня“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред репортери на среща на външните министри на ЕС в понеделник в Люксембург.

