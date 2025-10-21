НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          За първи път жена стана премиер на Япония

          Санае Такаичи
          Санае Такаичи
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Лидерът на ЛДП Санае Такаичи стана първата жена министър-председател на Япония.

          Тя получи подкрепата на 237 членове на долната камара. Тя осигури необходимия брой гласове в горната камара едва на втория тур.

          Новото правителство ще бъде обявено по-късно, а император Нарухито ще го потвърди.

          Такаичи е родена през 1961 г. в Нара. Бъдещият политик завършва Факултета по икономика в университета в Кобе и Висшето училище по публична администрация и мениджмънт „Мацушита“. През 1993 г. печели място в Камарата на представителите като независим кандидат и по-късно се присъединява към Либералната партия. През 1996 г. се присъединява към ЛДП.

          Такаичи е член на вътрешния кръг на покойния бивш министър-председател Шиндзо Абе. През 2006 г. тя заема няколко поста, като става министър на науката и технологиите, политиката и иновациите, министър на младежта и равенството между половете, министър на безопасността на храните и министър на Окинава и Северните територии. Абе я нарича „звезда на консерваторите“. През октомври тази година тя стана лидер на Либерално-демократическата партия.

          Новият ръководител на правителството не крие стремежите си да се превърне в „Желязната лейди“ на Япония, тъй като се възхищава на политическия стил и маниери на бившия британски премиер Маргарет Тачър.

          Нейните лозунги включват желанието да:

          направи Япония силна;

          да я върнем на върха;

          край на стагнацията;

          да даде надежда за бъдещето на децата.

          Такачи категорично се застъпва за конституционни изменения, които биха закрепили „Армията за самоотбрана“ в основния закон на страната.

          В областта на сигурността Такачи настоява за укрепване на отбранителните способности в космоса, киберпространството и електронната война. Тя също така подкрепя развитието на високотехнологични индустрии с двойна употреба.

          1 коментар

          1. Япония е с най-големият държавен дълг в света! дали жената ще почне да го плаща? иначе длъжници живеят в ЛУКС на гърба на останалите страни

