За първи път жена стана премиер на Япония

Лидерът на ЛДП Санае Такаичи стана първата жена министър-председател на Япония.

Тя получи подкрепата на 237 членове на долната камара. Тя осигури необходимия брой гласове в горната камара едва на втория тур.

Новото правителство ще бъде обявено по-късно, а император Нарухито ще го потвърди.

Такаичи е родена през 1961 г. в Нара. Бъдещият политик завършва Факултета по икономика в университета в Кобе и Висшето училище по публична администрация и мениджмънт „Мацушита“. През 1993 г. печели място в Камарата на представителите като независим кандидат и по-късно се присъединява към Либералната партия. През 1996 г. се присъединява към ЛДП.

Такаичи е член на вътрешния кръг на покойния бивш министър-председател Шиндзо Абе. През 2006 г. тя заема няколко поста, като става министър на науката и технологиите, политиката и иновациите, министър на младежта и равенството между половете, министър на безопасността на храните и министър на Окинава и Северните територии. Абе я нарича „звезда на консерваторите“. През октомври тази година тя стана лидер на Либерално-демократическата партия.

Новият ръководител на правителството не крие стремежите си да се превърне в „Желязната лейди“ на Япония, тъй като се възхищава на политическия стил и маниери на бившия британски премиер Маргарет Тачър.

Нейните лозунги включват желанието да:

направи Япония силна;

да я върнем на върха;

край на стагнацията;

да даде надежда за бъдещето на децата.

Такачи категорично се застъпва за конституционни изменения, които биха закрепили „Армията за самоотбрана“ в основния закон на страната.

В областта на сигурността Такачи настоява за укрепване на отбранителните способности в космоса, киберпространството и електронната война. Тя също така подкрепя развитието на високотехнологични индустрии с двойна употреба.