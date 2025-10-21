НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          За втори път: Съдът в Хасково отстрани кмета на Минерални бани

          2
          310
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Окръжният съд в Хасково уважи искането на Софийската градска прокуратура и постанови временно отстраняване от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер.

          - Реклама -

          Съдия Даниела Николова мотивира решението си с аргумента, че макар обвиняемият да не е осъждан, срещу него има налични данни за предходни прояви, включително престъпление по служба и висящо производство.

          Според съда са налице обективни предпоставки Искендер да се възползва от служебното си положение, за да препятства разследването.

          Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани

          Обвинения срещу кмета

          Отстраняването е поискано във връзка с разследване за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания с общински имоти на стойност близо 1 млн. лв.

          Сред повдигнатите обвинения има четири случая, включително злоупотреба с имот, собственост на черковното настоятелство в село Брястово, съобщава БТА.

          Към момента Мюмюн Искендер е и с мярка за неотклонение „парична гаранция“, наложена по друго производство, по което е обвинен в участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.

          По спешност: Приеха кмета на Минерални бани в болница и отложиха делото за отстраняването му По спешност: Приеха кмета на Минерални бани в болница и отложиха делото за отстраняването му

          Второ отстраняване от длъжност

          Това е второто отстраняване на Искендер от кметския пост.

          През май 2025 г. Хасковският съд вече беше уважил аналогично искане на прокуратурата, но впоследствие Апелативният съд в Пловдив отмени определението, с което Искендер бе върнат на работа.

          Настоящото решение може отново да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив.

          Окръжният съд в Хасково уважи искането на Софийската градска прокуратура и постанови временно отстраняване от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер.

          - Реклама -

          Съдия Даниела Николова мотивира решението си с аргумента, че макар обвиняемият да не е осъждан, срещу него има налични данни за предходни прояви, включително престъпление по служба и висящо производство.

          Според съда са налице обективни предпоставки Искендер да се възползва от служебното си положение, за да препятства разследването.

          Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани

          Обвинения срещу кмета

          Отстраняването е поискано във връзка с разследване за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания с общински имоти на стойност близо 1 млн. лв.

          Сред повдигнатите обвинения има четири случая, включително злоупотреба с имот, собственост на черковното настоятелство в село Брястово, съобщава БТА.

          Към момента Мюмюн Искендер е и с мярка за неотклонение „парична гаранция“, наложена по друго производство, по което е обвинен в участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.

          По спешност: Приеха кмета на Минерални бани в болница и отложиха делото за отстраняването му По спешност: Приеха кмета на Минерални бани в болница и отложиха делото за отстраняването му

          Второ отстраняване от длъжност

          Това е второто отстраняване на Искендер от кметския пост.

          През май 2025 г. Хасковският съд вече беше уважил аналогично искане на прокуратурата, но впоследствие Апелативният съд в Пловдив отмени определението, с което Искендер бе върнат на работа.

          Настоящото решение може отново да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Методи Лалов: Инцидентът с прокурор Иво Илиев показва, че обществото е изгубило вяра в правосъдието

          Красимир Попов -
          Бившият съдия и настоящ обществен коментатор Методи Лалов реагира остро на нападението над прокурора от Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев, който бе ударен...
          Общество

          Д-р Теодора Личева: Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално

          Златина Петкова -
          "Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално." Това каза преподавателят по национална и международна сигурност д-р Теодора Личева, която беше гост в...
          Култура

          Юлия Димитрова: С концерт на 25-и октомври празнуваме 25 години на сцена

          Златина Петкова -
          "Надявам се отново да достигнем до публиката." Това каза певицата Юлия Димитрова, част от Дует "Мания", която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions