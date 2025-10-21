За втори път: Съдът в Хасково отстрани кмета на Минерални бани

Окръжният съд в Хасково уважи искането на Софийската градска прокуратура и постанови временно отстраняване от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер.

- Реклама -

Съдия Даниела Николова мотивира решението си с аргумента, че макар обвиняемият да не е осъждан, срещу него има налични данни за предходни прояви, включително престъпление по служба и висящо производство.

Според съда са налице обективни предпоставки Искендер да се възползва от служебното си положение, за да препятства разследването.

Обвинения срещу кмета

Отстраняването е поискано във връзка с разследване за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания с общински имоти на стойност близо 1 млн. лв.

Сред повдигнатите обвинения има четири случая, включително злоупотреба с имот, собственост на черковното настоятелство в село Брястово, съобщава БТА.

Към момента Мюмюн Искендер е и с мярка за неотклонение „парична гаранция“, наложена по друго производство, по което е обвинен в участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.

Второ отстраняване от длъжност

Това е второто отстраняване на Искендер от кметския пост.

През май 2025 г. Хасковският съд вече беше уважил аналогично искане на прокуратурата, но впоследствие Апелативният съд в Пловдив отмени определението, с което Искендер бе върнат на работа.

Настоящото решение може отново да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив.