      вторник, 21.10.25
          Завърши ремонтът на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, централата е готова за зимния сезон

          Снимка: mediapool.bg
          След повече от три месеца работа приключи цялостният ремонт на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщи пред БНР изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев.

          „Централата има пълна технологична готовност и разполага с достатъчно гориво — около 5 хиляди тона въглища и биомаса — за работа през зимата“, заяви инж. Стойнев.

          В рамките на ремонта старото оборудване е подменено с ново, като са извършени модернизации на системите за безопасност и значително намаляване на вредните емисии чрез подмяна на филтри и очистващи механизми.

          „Сменени са нагревни повърхности и крановата система, което ще подобри работата на котела и ефективността на блока“, поясни още директорът.

          Паралелно с това напредва и подготовката за използване на природен газ, като вече е изградено отклонението от магистралния газопровод за Македония с дължина около 2 километра.

          В момента ТЕЦ „Бобов дол“ работи с един блок, който произвежда между 150 и 160 мегавата на час, а необходимите запаси от въглища и биомаса са осигурени.

