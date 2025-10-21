Завърши ремонтът на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, централата е готова за зимния сезон

След повече от три месеца работа приключи цялостният ремонт на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщи пред БНР изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев.

„Централата има пълна технологична готовност и разполага с достатъчно гориво — около 5 хиляди тона въглища и биомаса — за работа през зимата", заяви инж. Стойнев.

В рамките на ремонта старото оборудване е подменено с ново, като са извършени модернизации на системите за безопасност и значително намаляване на вредните емисии чрез подмяна на филтри и очистващи механизми.

„Сменени са нагревни повърхности и крановата система, което ще подобри работата на котела и ефективността на блока“, поясни още директорът.

Паралелно с това напредва и подготовката за използване на природен газ, като вече е изградено отклонението от магистралния газопровод за Македония с дължина около 2 километра.

В момента ТЕЦ „Бобов дол“ работи с един блок, който произвежда между 150 и 160 мегавата на час, а необходимите запаси от въглища и биомаса са осигурени.