Зеленски и европейските лидери със съвместно изявление: Искаме прекратяване на бойните действия на текущата линия на фронта

Европа подкрепя позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправна точка за преговори. Това беше заявено в съвместно изявление на президента на Украйна Володимир Зеленски и европейските лидери, предава УНИАН.

„Обединени сме в желанието си за справедлив и траен мир, който народът на Украйна заслужава. Силно подкрепяме позицията на президента Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправна точка за преговори. Оставаме ангажирани с принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че тактиката на Русия на протакане многократно е доказала, че Украйна е единствената страна, която е сериозна по отношение на мира.

„Всички виждаме, че Путин продължава да избира насилието и разрушението. Затова ясно разбираме, че Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция – преди, по време и след всяко прекратяване на огъня. Трябва да увеличим натиска върху руската икономика и нейната отбранителна промишленост, докато Путин не е готов да сключи мир“, се добавя в изявлението.

Освен това беше заявено, че лидерите ще се срещнат тази седмица на Европейския съвет и във формат „Коалиция на желаещите“, за да обсъдят как да продължат тази работа и да окажат допълнителна подкрепа на Украйна.