      вторник, 21.10.25
          Баскетбол

          Жалко! Зрителите в България няма да могат да видят Александър Везенков в действие

          Днес стана ясно, че селекцията на Димитрис Итудис ще играе останалите си домакински срещи от Евролигата у нас до края на ноември, а от 1 декември ще се върне в Тел Авив

          Снимка: www.facebook.com/IsraelinBulgaria
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Апоел Тел Авив обяви, че скоро ще се завърне в Израел и така ще приключи периода на отбора на българска земя. Във вторник стана ясно, че селекцията на Димитрис Итудис ще играе останалите си домакински срещи от Евролигата у нас до края на ноември, а от 1 декември ще се върне в Тел Авив.

          „Баскетболният клуб Хапоел ИБИ Тел Авив с удоволствие и вълнение обявява завръщането на мачовете от Евролигата в Израел, считано от 1 декември 2025 г., съгласно правилата на Евролигата. Клубът би искал да благодари на главния изпълнителен директор на Евролигата Паулиус Мотиеюнас, на ръководството на Евролигата и на всички участващи клубове за тяхното разбиране и подкрепа. Допълнителни подробности относно продажбата на сезонни билети ще бъдат обявени скоро“, гласи част от позицията на клуба.

          Останалите двубои за Апоел в България са с Монако (23 октомври), Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември) и с Реал Мадрид (25 ноември), но този двубой ще бъде в Ботевград поради ангажимент на залата в София. 

          Първият двубой за Апоел на родна земя ще бъде на 4 декември срещу АСВЕЛ Вильорбан. Към моментът отборът има четири победи и една загуба.

          Припомняме ви, че на израелските отбори им се наложи да си намерят временни „домове“ заради войната в Близкия Изток през последните две години.

