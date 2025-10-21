НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Политика

          Желязков на срещата по „Берлинския процес" в Лондон

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“, която ще се проведе на 22 октомври (сряда) в Лондон, съобщиха от правителствената пресслужба.

          Единадесетото издание на форума ще събере лидери от Западните Балкани, държавите членки на ЕС и международни партньори, както и представители на международни финансови институции.

          В рамките на пленарната сесия лидерите ще обсъдят укрепването на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справянето с незаконната миграция и насърчаването на икономическия растеж чрез регионално сътрудничество.

          „Берлинският процес“ е международна платформа, създадена през 2014 г., която има за цел да засили регионалното партньорство, да подпомогне икономическото развитие и да ускори европейската интеграция на Западните Балкани.

          Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

