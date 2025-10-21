Зорница Илиева: Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Илиева беше категорична, че ако се стигне до такова замразяване, това би довело до бъдеща заплаха към Кремъл.
Според анализатора и Путин, и Тръмп чакат провеждането на конгреса на Китайската комунистическа партия, за да видят какво ще се случи там и след това да преценят кога да се проведе срещата им.
Гостенката обясни, че има много и различни маршрути, по които самолета на Путин може да прелети, за да стигне той до среща с Путин, която следва да се проведе в Унгария.
По думите на Илиева изявленията на Тръмп, че не вярва в победата на Украйна, са тактика, която той често използва, за да даде възможност за бъдещи преговори.
Интересът на Русия е да се изтегли от всички окупирани територии и да започне да развива икономика за просперитет на руснаците. Нещо, което никога не правено за тях. Имат всичко необходимо, без лидери.
Лидерите им през последните два века са все царе-господари, ламтящи за световно господство с крепостни селяни или колхозници. Не става!
Против интересите на Путин, не на Русия. За Русия тази война е краят на “ руский мир“!
Мисирките каквото чуят това и приказват.понякога ги и лъжат….
☺️☺️
Глупости, тази от къде се взе?
Pepa Vulcheva От президентство!🤣
Nikolay Svilenov Съмнявам се!
Nikolay Svilenov Тъпо Свиленов, много тъпо!
Pepa Vulcheva 😎🤔Не възможно да сте толкова прости и не информирани! Г-жа Илиева е една от най – ерудираните политически анализатори.
Penka Karaivanova Не смятам,че не съм информирана/за простотията ви не говоря/,но името Илиева нищо не ми говори!!
Pepa Vulcheva, ами по това личи колко сте информирана.
Павлина Джарова Изкарай си главата от руския телевизор! 🤢🤢🤢
Естествено. И е повече от ясно защо. Поне за мислещите. За другите стигат наративите на Урсула и Кая.
Овца тъпа
По домова книга са гостите на Колев.
Едни и същи?
Пълна капитулация на нацистка Руссия и бесене на Путин брези разстрел Слава на Украина победител . Киев столица на РФ 👍
Още един неук експерт
Иван Недков , за това я, канят навсякъде в Националните телевизий ! 😉
Благовест Димитров няма ли по хубави
Иван Недков , стой си в Силистра и се изявявай там и така ! 😉 ахаха
Благовест Димитров в голяма си грешка