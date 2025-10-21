НА ЖИВО
          Зорница Илиева: Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна

          „Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиева беше категорична, че ако се стигне до такова замразяване, това би довело до бъдеща заплаха към Кремъл.

          Според анализатора и Путин, и Тръмп чакат провеждането на конгреса на Китайската комунистическа партия, за да видят какво ще се случи там и след това да преценят кога да се проведе срещата им.

          Гостенката обясни, че има много и различни маршрути, по които самолета на Путин може да прелети, за да стигне той до среща с Путин, която следва да се проведе в Унгария.

          По думите на Илиева изявленията на Тръмп, че не вярва в победата на Украйна, са тактика, която той често използва, за да даде възможност за бъдещи преговори.

          21 КОМЕНТАРА

          1. Интересът на Русия е да се изтегли от всички окупирани територии и да започне да развива икономика за просперитет на руснаците. Нещо, което никога не правено за тях. Имат всичко необходимо, без лидери.
            Лидерите им през последните два века са все царе-господари, ламтящи за световно господство с крепостни селяни или колхозници. Не става!

          6. Естествено. И е повече от ясно защо. Поне за мислещите. За другите стигат наративите на Урсула и Кая.

          9. Пълна капитулация на нацистка Руссия и бесене на Путин брези разстрел Слава на Украина победител . Киев столица на РФ 👍

