Зорница Илиева: Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна

„Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиева беше категорична, че ако се стигне до такова замразяване, това би довело до бъдеща заплаха към Кремъл.

Според анализатора и Путин, и Тръмп чакат провеждането на конгреса на Китайската комунистическа партия, за да видят какво ще се случи там и след това да преценят кога да се проведе срещата им.

Гостенката обясни, че има много и различни маршрути, по които самолета на Путин може да прелети, за да стигне той до среща с Путин, която следва да се проведе в Унгария.

По думите на Илиева изявленията на Тръмп, че не вярва в победата на Украйна, са тактика, която той често използва, за да даде възможност за бъдещи преговори.