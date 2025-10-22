Adidas повиши прогнозата си за печалбата след рекордни продажби

Германският спортен гигант Adidas повиши прогнозата си за печалбата през 2025 г., след като отчете рекордни продажби за третото тримесечие и успя да ограничи ефекта от американските мита.
Производителят на емблематичните маратонки Samba и Gazelle вече очаква оперативна печалба от около 2 милиарда евро (2,3 млрд. долара) — над предишната прогноза от 1,7–1,8 милиарда евро.
Компанията — втора в света по продажби след Nike — очаква и около 9% ръст на приходите през годината.
През юли Adidas предупреди, че новите американски мита могат да ѝ струват допълнителни 200 милиона евро за 2025 г., като тогава компанията изрази опасения, че по-високите цени могат да ограничат потребителското търсене.
Силните продажби и устойчивото възстановяване на ключови пазари обаче позволиха на марката да запази растежа си и да затвърди позициите си като глобален лидер в спортната индустрия.
