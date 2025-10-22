НА ЖИВО
          Акциите на Netflix паднаха с над 5% след слаб отчет

          Снимка: NEIL HALL / БГНЕС
          Акциите на Netflix се сринаха с над 5%, след като компанията публикува финансов отчет под очакванията на анализаторите за последното тримесечие.

          Стрийминг гигантът отчете печалба от 2,5 млрд. долара при приходи от 11,5 млрд., като посочи, че резултатите са били повлияни от еднократен разход от 619 млн. долара, свързан с данъчен спор в Бразилия.

          „Този разход оказа значително влияние върху нетната печалба, въпреки стабилния растеж на абонатите и приходите от реклама,“ посочиха от компанията

          След публикуването на резултатите, акциите на Netflix паднаха до 1180 долара за брой в извънборсовата търговия.

          Анализатори коментират, че макар компанията да запазва лидерската си позиция на пазара, инвеститорите са разочаровани от по-ниската от очакваната печалба и несигурността около международните ѝ операции.

