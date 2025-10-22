НА ЖИВО
          Баскетбол

          Актуалният шампион в НБА Оклахома постигна първа победа за новия сезон

          В другата откриваща среща Голдън Стейт се наложи като гост над ЛА Лейкърс с 109:119 точки

          Снимка: БГНЕС
          Битка между шампиона Оклахома Сити Тъндър и Хюстън Рокетс откри новия сезон в НБА. Фаворитът се наложи, но със само точка разлика и след продължения – 125:124. На почивката обаче тимът от Хюстън водеше с 57:51.

          Оклахома намали до 75:79 след третата четвърт, а в последната докара резултата до 104:104 и се стигна до продължения. През цялото време най-резултатен на паркета беше турският център на Рокетс Алперен Шенгюн с 39 точки, 11 борби и 7 асистенции, докато Шей Гилджъс-Алекзандър бе в основата на успеха за Тъндър с 35 точки, пет борби и пет асистенции.

          Междувременно а Голдън Стейт Уориърс би Лос Анджелис Лейкърс като гост със 119:109. Така точките от двете срещи набъбнаха до 477. Лука Дончич не бе достатъчен за домакините със своите 43 точки, 12 борби и 9 асистенции. Джими Бътлър бе най-резултатен за Голдън Стейт с 31 точки, пет борби и четири асистенции, докато Стеф Къри добави 23 точки, една борба и четири асистенции. Остин Рийвс бе с 26 точки за Лейкърс. 

          Оклахома намали до 75:79 след третата четвърт, а в последната докара резултата до 104:104 и се стигна до продължения. През цялото време най-резултатен на паркета беше турският център на Рокетс Алперен Шенгюн с 39 точки, 11 борби и 7 асистенции, докато Шей Гилджъс-Алекзандър бе в основата на успеха за Тъндър с 35 точки, пет борби и пет асистенции.

          Междувременно а Голдън Стейт Уориърс би Лос Анджелис Лейкърс като гост със 119:109. Така точките от двете срещи набъбнаха до 477. Лука Дончич не бе достатъчен за домакините със своите 43 точки, 12 борби и 9 асистенции. Джими Бътлър бе най-резултатен за Голдън Стейт с 31 точки, пет борби и четири асистенции, докато Стеф Къри добави 23 точки, една борба и четири асистенции. Остин Рийвс бе с 26 точки за Лейкърс. 

