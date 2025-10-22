НА ЖИВО
      сряда, 22.10.25
          Спорт

          Автогол не разколеба Борусия Дортмунд в Копенхаген

          С този успех хората на Нико Ковач събраха 7 точки и излязоха на 4-о място в общото класиране, където датчаните са 31-и с 1 точка

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Борусия Дортмунд победи Копенхаген като гост с 4:2 в среща от третия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Два гола за вестфалци реализира Феликс Нмеча, а по веднъж се разписаха Рами Бенсебайни от дузпа и Фабио Силва. Домакините стигнаха до попадения след автогол на Валдемар Антон и точно изпълнение на Виктор Дадасон! С този успех хората на Нико Ковач събраха 7 точки и излязоха на 4-о място в общото класиране, където датчаните са 31-и с 1 точка.

          „Жълто-черните“ поведоха на „Паркен“ в 20-ата минута, когато Феликс Нмеча вкара топката под гредата с удар извън наказателното поле, дошъл след пас на Джоб Белингам!

          В 33-ата минута Грегор Кобел направи страхотно спасяване при удар от добавка на бившия футболист на Дортмунд Юсуфа Мукоко. При опита за последващо изчистване, Валдемар Антон си вкара автогол – 1:1!

          Четири минути след това Джодан Ларсон подаде към Джуносуке Сукузи и той шутира, но покрай вратата.

          След час игра Борусия Дортмунд отново излезе напред в резултата след точно изпълнена дузпа в долния десен ъгъл от Рами Бенсебайни, която бе отсъдена за фал на Лукас Лерагер!

          В 67-ата минута удар на Серу Гираси мина покрай вратата, но атаките на „жълто-черните“ продължиха.

          Така се стигна до 76-ата минута, когато Карни Чуквуемека подаде към Нмеча и той отново преодоля Доминик Котарски!

          Фабио Силва също се разписа, който в 87-ата минута получи пас и с удар от движение матира вратаря на Копенхаген!

          Крайния резултат оформи Виктор Дадасон, който преодоля Кобел с глава в 90-ата минута след центриране на Сузуки!

