БФС отложи решението за евентуални санкции след инцидентите на мача Черно море – Левски

Дисциплинарната комисия към БФС отложи разглеждането на инцидентите от мача Черно море – Левски за следващото си заседание. Дербито от 12-тия кръг беше белязано от напрежение, като сред изцепките бе провокацията на вратаря на „сините“ Светослав Вуцов към феновете на домакините на стадион „Тича“ във Варна. Те реагираха на радостта му от победата след последния съдийски сигнал, а той се поклони към трибуните.

Лудогорец и Спартак Вн са наказани с по 1500 лева, като от варненския клуб трябва да възстановят щетите на стадион „Хювефарма Арена”.

За нерегламентирано използване на факли и димки, както и възпламеняване на бомбички, ЦСКА е наказан с 1300 лева след гостуването на Добруджа.

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Дисциплинарна комисия

Решения – 22.10.2025 г.

12-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – 37 състезатели

Със спиране от състезателни права

ССП лв.

Никола Илиянов Илиев ПФК „Ботев“ Пловдив 1 300

Мартин Павлов Георгиев ПФК „Славия“ София 1 300

Николас Пол Жулиен Фонтейн ПФК „Септември“ София 1 400

12-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.

Ратко Достанич ПФК „Славия“ София – 400

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Лудогорец“ гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ФК „Спартак” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Добруджа“ гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Левски“ за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от делегата, съд. набюдател и съд. бригада на срещата.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.