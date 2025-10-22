НА ЖИВО
      сряда, 22.10.25
          Бивша звезда на Черно море наказа Атлетик в Билбао

          Баските стигнаха до обрат срещу Карабах

          Атлетик (Билбао) се наложи с 3:1 у дома срещу ФК Карабах (Азербайджан) в мач от основната фаза в Шампионска лига.

          Гостите поведоха изненадващо в резултата на „Сан Мамес“. Още в 1-а минута се разписа бившият футболист на Черно море Леандро Андраде.

          Халфът се възползва от грешка на Айтор Паредес и Аймерик Лапорт и излезе сам срещу Унай Симон, преодолявайки го 0:1.

          Постепенно домакините се съвзеха от шока и успяха да изравнят в 40-а минута с гол на Горка Гурусета.

          Микел Яурегисар го изведе сам срещу вратаря Матеуш Кохалски и нападателят не сбърка за 1:1.

          В 70-ата минута Роберто Наваро направи обрата за Атлетик пълен със страхотен гол от границата на наказателното поле – 2:1.

          Баските си решиха всичко две минути преди края на редовното време. Защитата на Карабах не изчисти добре след корнер и топката стигна до Горка Гурусета, който от воле извън наказателното поле я прати във вратата за 3:1.

