Бивша звезда на Черно море наказа Атлетик в Билбао

Атлетик (Билбао) се наложи с 3:1 у дома срещу ФК Карабах (Азербайджан) в мач от основната фаза в Шампионска лига.

Гостите поведоха изненадващо в резултата на „Сан Мамес“. Още в 1-а минута се разписа бившият футболист на Черно море Леандро Андраде.



Халфът се възползва от грешка на Айтор Паредес и Аймерик Лапорт и излезе сам срещу Унай Симон, преодолявайки го 0:1.

Постепенно домакините се съвзеха от шока и успяха да изравнят в 40-а минута с гол на Горка Гурусета.

Микел Яурегисар го изведе сам срещу вратаря Матеуш Кохалски и нападателят не сбърка за 1:1.

В 70-ата минута Роберто Наваро направи обрата за Атлетик пълен със страхотен гол от границата на наказателното поле – 2:1.

Баските си решиха всичко две минути преди края на редовното време. Защитата на Карабах не изчисти добре след корнер и топката стигна до Горка Гурусета, който от воле извън наказателното поле я прати във вратата за 3:1.