      сряда, 22.10.25
          Борисов осигури 550 000 лв. за спасяването на Спартак Варна

          Снимка/BGNES
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          ФК „Спартак“ Варна ще получи обещаната финансова помощ от общината, след като Бойко Борисов се намеси по молба на клуба.

          „Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК „Спартак“ към НАП в размер на 550 000 лв.“, съобщиха от партия ГЕРБ.

          Клубът, който се намира в тежко финансово състояние, очаква средствата да помогнат за стабилизиране на дейността му.

          Освен това от „Спартак“ Варна планират да съберат още 1 милион лева от бизнесмени и фенове, за да ускорят финансовото си възстановяване.

