Борисов осигури 550 000 лв. за спасяването на Спартак Варна

ФК „Спартак“ Варна ще получи обещаната финансова помощ от общината, след като Бойко Борисов се намеси по молба на клуба.
Клубът, който се намира в тежко финансово състояние, очаква средствата да помогнат за стабилизиране на дейността му.
Освен това от „Спартак“ Варна планират да съберат още 1 милион лева от бизнесмени и фенове, за да ускорят финансовото си възстановяване.
