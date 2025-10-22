НА ЖИВО
          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго.

          „Със 100 души това правителство няма да съществува. Ние със 100 души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН“, подчерта Борисов пред журналисти в парламента.

          Изказването му идва, след като по-рано днес стана ясно, че „ДПС – Ново начало“ ще продължи да подкрепя управляващото мнозинство, но отказва участие в изпълнителната власт и в ръководството на парламентарните комисии.

          Според Борисов отговорността за управлението все още остава върху трите формации – ГЕРБ, „Има такъв народ“ и БСП.

          По повод критиките на държавния глава Румен Радев, Борисов заяви:

          „Той не е президент, той е партиен лидер.“

          Изявлението на лидера на ГЕРБ идва на фона на засилващото се политическо напрежение в парламента и очакванията за труден процес по приемане на държавния бюджет.

