Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго.

„Със 100 души това правителство няма да съществува. Ние със 100 души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН", подчерта Борисов пред журналисти в парламента.

Изказването му идва, след като по-рано днес стана ясно, че „ДПС – Ново начало“ ще продължи да подкрепя управляващото мнозинство, но отказва участие в изпълнителната власт и в ръководството на парламентарните комисии.

Според Борисов отговорността за управлението все още остава върху трите формации – ГЕРБ, „Има такъв народ“ и БСП.

По повод критиките на държавния глава Румен Радев, Борисов заяви:

„Той не е президент, той е партиен лидер.“

Изявлението на лидера на ГЕРБ идва на фона на засилващото се политическо напрежение в парламента и очакванията за труден процес по приемане на държавния бюджет.