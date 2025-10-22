Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго.
Изказването му идва, след като по-рано днес стана ясно, че „ДПС – Ново начало“ ще продължи да подкрепя управляващото мнозинство, но отказва участие в изпълнителната власт и в ръководството на парламентарните комисии.
Според Борисов отговорността за управлението все още остава върху трите формации – ГЕРБ, „Има такъв народ“ и БСП.
По повод критиките на държавния глава Румен Радев, Борисов заяви:
Изявлението на лидера на ГЕРБ идва на фона на засилващото се политическо напрежение в парламента и очакванията за труден процес по приемане на държавния бюджет.
И пак се стига до извода, че когато каже Пеевски тогава ще падне правителството