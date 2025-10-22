НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бойко Борисов: Предлагаме отново Рая Назарян за председател на парламента

          0
          17
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират. Ние ще посочим същия човек, както преди – Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа.“
          Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

          - Реклама -
          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          „Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От „ДПС – Ново начало“ дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега. Отговорността за управлението си остава на ГЕРБ и на другите две партии в коалицията. Ще имаме поглед във всички министерства – всяка партия ще може да контролира и другите ведомства. Искаме механизмът на правителството да работи по-добре. Отново гарантирах стабилност на кабинета и поех отговорност за управлението,“ коментира Борисов.

          Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на президента относно блокажа на парламента и правителството:

          „За мен Радев не е президент, а партиен лидер. Вече съм казвал – да се осигурят пари на Президентството, както на всяка институция. Прозрачно да си проведат конкурси и да си купят коли,“ каза още Борисов.

          „За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират. Ние ще посочим същия човек, както преди – Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа.“
          Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

          - Реклама -
          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          „Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От „ДПС – Ново начало“ дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега. Отговорността за управлението си остава на ГЕРБ и на другите две партии в коалицията. Ще имаме поглед във всички министерства – всяка партия ще може да контролира и другите ведомства. Искаме механизмът на правителството да работи по-добре. Отново гарантирах стабилност на кабинета и поех отговорност за управлението,“ коментира Борисов.

          Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на президента относно блокажа на парламента и правителството:

          „За мен Радев не е президент, а партиен лидер. Вече съм казвал – да се осигурят пари на Президентството, както на всяка институция. Прозрачно да си проведат конкурси и да си купят коли,“ каза още Борисов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          Георги Петров -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго. „Със 100 души това правителство...
          Инциденти

          Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

          Дамяна Караджова -
          Днес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали да бъде изготвен колективен иск.
          Крими

          Заподозреният за тройното убийство в Люляково и баща му били с ограничителни заповеди

          Дамяна Караджова -
          Заподозреният за тройното убийство в бургаското село Люляково и баща му били с ограничителни заповеди.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions