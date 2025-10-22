Бойко Борисов: Предлагаме отново Рая Назарян за председател на парламента

„За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират. Ние ще посочим същия човек, както преди – Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа.“

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

„Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От „ДПС – Ново начало“ дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега. Отговорността за управлението си остава на ГЕРБ и на другите две партии в коалицията. Ще имаме поглед във всички министерства – всяка партия ще може да контролира и другите ведомства. Искаме механизмът на правителството да работи по-добре. Отново гарантирах стабилност на кабинета и поех отговорност за управлението,“ коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на президента относно блокажа на парламента и правителството: