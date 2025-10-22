Бойко Борисов: Предлагаме отново Рая Назарян за председател на парламента

„За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират. Ние ще посочим същия човек, както преди – Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.
- Реклама -
Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на президента относно блокажа на парламента и правителството:
„За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират. Ние ще посочим същия човек, както преди – Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.
- Реклама -
Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на президента относно блокажа на парламента и правителството: