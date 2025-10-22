НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Бранител на Барселона: Надявам се, че можем отново да разгромим Реал Мадрид на „Бернабеу“

          "Имаме добри усещания преди Ел Класико, но няма значение кой отбор е в по-добра форма. В този мач всичко може да се случи" - допълни Алехандро Балде

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Макар да има липса на баланс в Барселона през последните седмици – възпитаниците на Ханзи Флик желаят нов разгром над Реал Мадрид. Миналият сезон беше много тежък за столичаните в Ел Класико, но сега Шаби Алонсо се надява да започне позитивно. 

          - Реклама -

          Левият краен бранител на каталунците Алехандро Балде не скри амбициите си за предстоящия сблъсък и отправи смела закана към „кралския“ клуб.

          „Надявам се, че можем отново да разгромим Реал Мадрид на „Бернабеу“, но най-важната част е кой ще спечели трите точки.

          Мисля, че изиграхме добър мач. Дори преди червения картон се справяхме добре. Имаме добри усещания преди Ел Класико, но няма значение кой отбор е в по-добра форма. В този мач всичко може да се случи.

          „Много съм щастлив от победата и трите точки. Горд и щастлив съм. Победата винаги е важна, тя ни дава много увереност. Много съм развълнуван за Ел Класико, това е специален мач. Надявам се, че можем да го спечелим“, коментира Балде. 

          Макар да има липса на баланс в Барселона през последните седмици – възпитаниците на Ханзи Флик желаят нов разгром над Реал Мадрид. Миналият сезон беше много тежък за столичаните в Ел Класико, но сега Шаби Алонсо се надява да започне позитивно. 

          - Реклама -

          Левият краен бранител на каталунците Алехандро Балде не скри амбициите си за предстоящия сблъсък и отправи смела закана към „кралския“ клуб.

          „Надявам се, че можем отново да разгромим Реал Мадрид на „Бернабеу“, но най-важната част е кой ще спечели трите точки.

          Мисля, че изиграхме добър мач. Дори преди червения картон се справяхме добре. Имаме добри усещания преди Ел Класико, но няма значение кой отбор е в по-добра форма. В този мач всичко може да се случи.

          „Много съм щастлив от победата и трите точки. Горд и щастлив съм. Победата винаги е важна, тя ни дава много увереност. Много съм развълнуван за Ел Класико, това е специален мач. Надявам се, че можем да го спечелим“, коментира Балде. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          От днес билетите за двубоя ЦСКА – Берое са в продажба

          Николай Минчев -
          Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Берое от 13-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на...
          Футбол

          Козмин Моци за битката с Левски: На второ място сме, но има доста мачове, сигурен съм, че отново ще сме шампиони

          Николай Минчев -
          Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, се спря да говори пред медиите на летище „Варна“ преди гостуването на Йънг Бойс от основната фаза...
          Футбол

          Ла Лига се отказа от идеята за мач на Барселона в САЩ

          Николай Минчев -
          Организаторите на испанската Ла Лига се отказаха от възможността двубой на Барселона да се проведе извън страната. Идеята беше визитата на каталунците срещу Виляреал...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions