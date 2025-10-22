Денков: Всяка промяна може да срине управлението

Народното събрание трябва спешно да заработи, за да бъдат внесени бюджетът, данъчните закони и законите за заплатите на медиците и специалистите, заяви в парламента съпредседателят на ПП–ДБ Николай Денков.
На въпрос относно ротационното председателство на Народното събрание, той отговори:
Денков подчерта, че не е имало разговори за преформатиране на управлението с ПП–ДБ и няма причина за такъв.
