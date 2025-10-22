НА ЖИВО
          Денков: Всяка промяна може да срине управлението

          Снимка: БГНЕС
          Народното събрание трябва спешно да заработи, за да бъдат внесени бюджетът, данъчните закони и законите за заплатите на медиците и специалистите, заяви в парламента съпредседателят на ПП–ДБ Николай Денков.

          „Това са важните въпроси днес. Надявам се парламентът да заработи, но, както виждате, все още сме в информационна мъгла“, каза Денков

          На въпрос относно ротационното председателство на Народното събрание, той отговори:

          „Питайте управляващите.“

          Денков подчерта, че не е имало разговори за преформатиране на управлението с ПП–ДБ и няма причина за такъв.

          Виждаме, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи може да доведе до срутване на системата“, предупреди той.

