Денков: Всяка промяна може да срине управлението

Народното събрание трябва спешно да заработи, за да бъдат внесени бюджетът, данъчните закони и законите за заплатите на медиците и специалистите, заяви в парламента съпредседателят на ПП–ДБ Николай Денков.

„Това са важните въпроси днес. Надявам се парламентът да заработи, но, както виждате, все още сме в информационна мъгла“, каза Денков - Реклама -

На въпрос относно ротационното председателство на Народното събрание, той отговори:

„Питайте управляващите.“

Денков подчерта, че не е имало разговори за преформатиране на управлението с ПП–ДБ и няма причина за такъв.