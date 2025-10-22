Директорът на Лувъра: повредената корона може да бъде възстановена

Короната, инкрустирана с диаманти и смарагди, изпусната от крадците по време на дръзката кражба в Лувъра, може да бъде възстановена, съобщи директорът на музея Лоранс де Карс, цитирана от АФП.
Тя уточни, че повредите по ценния артефакт не са причинени от падането, а от опита на крадците да я извадят насилствено от прекалено тесен отвор в специалната витрина, в която са били изложени бижутата.
Короната беше една от най-ценните части от кралската колекция, открадната по време на престъплението, при което изчезнаха и други безценни украшения на обща стойност 88 милиона евро, според оценката на прокуратурата в Париж.
Короната, инкрустирана с диаманти и смарагди, изпусната от крадците по време на дръзката кражба в Лувъра, може да бъде възстановена, съобщи директорът на музея Лоранс де Карс, цитирана от АФП.
Тя уточни, че повредите по ценния артефакт не са причинени от падането, а от опита на крадците да я извадят насилствено от прекалено тесен отвор в специалната витрина, в която са били изложени бижутата.
Короната беше една от най-ценните части от кралската колекция, открадната по време на престъплението, при което изчезнаха и други безценни украшения на обща стойност 88 милиона евро, според оценката на прокуратурата в Париж.
Седмица преди парламентарните избори в Нидерландия крайнодесният лидер Герт Вилдерс продължава да държи преднина в социологическите проучвания.
Според изследване на института „Вериан“ за телевизионната програма EenVandaag,...
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!