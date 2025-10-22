Директорът на Лувъра: повредената корона може да бъде възстановена

Короната, инкрустирана с диаманти и смарагди, изпусната от крадците по време на дръзката кражба в Лувъра, може да бъде възстановена, съобщи директорът на музея Лоранс де Карс, цитирана от АФП.

„Първоначалните оценки сочат, че е възможно деликатно възстановяване," заяви де Карс.

Тя уточни, че повредите по ценния артефакт не са причинени от падането, а от опита на крадците да я извадят насилствено от прекалено тесен отвор в специалната витрина, в която са били изложени бижутата.

Короната беше една от най-ценните части от кралската колекция, открадната по време на престъплението, при което изчезнаха и други безценни украшения на обща стойност 88 милиона евро, според оценката на прокуратурата в Париж.