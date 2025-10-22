НА ЖИВО
      сряда, 22.10.25
          Европа Общество

          Директорът на Лувъра: повредената корона може да бъде възстановена

          Красимир Попов
          Короната, инкрустирана с диаманти и смарагди, изпусната от крадците по време на дръзката кражба в Лувъра, може да бъде възстановена, съобщи директорът на музея Лоранс де Карс, цитирана от АФП.

          „Първоначалните оценки сочат, че е възможно деликатно възстановяване,“ заяви де Карс.

          Тя уточни, че повредите по ценния артефакт не са причинени от падането, а от опита на крадците да я извадят насилствено от прекалено тесен отвор в специалната витрина, в която са били изложени бижутата.

          Короната беше една от най-ценните части от кралската колекция, открадната по време на престъплението, при което изчезнаха и други безценни украшения на обща стойност 88 милиона евро, според оценката на прокуратурата в Париж.

          „Ще направим всичко възможно да върнем този символ на френското културно наследство към предишния му блясък,“ добави директорът на музея.

