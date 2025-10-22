НА ЖИВО
          Правосъдие

          Днес ще стане ясно кога съдът ще поднови заседанието по мярката на обвинения за убийството в столичен мол

          Снимка: БГНЕС
          Очаква се днес да стане ясно кога съдът ще продължи заседанието по мярката на 15-годишния младеж, обвинен в убийството на свой връстник след конфликт в търговски център.

          Вчера магистратите заседаваха близо пет часа, но работата им беше прекъсната два пъти – първо, за да се търси логопед за момчето, а по-късно беше извикана и Спешна помощ, след като на обвиняемия му прилоша в съдебната зала.

          По преценка на лекарите той е останал в „Пирогов“.
          Когато заседанието бъде възобновено, ще стане ясно дали младежът ще бъде задържан за постоянно.

