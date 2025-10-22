Доналд Тръмп отложи срещата с Владимир Путин: Не искам да си губим времето

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отложил планираната среща с руския лидер Владимир Путин, тъй като не иска разговорът да се окаже безрезултатен, предаде АФП.

„Не искам да имам среща, която ще бъде загуба на време", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, коментирайки решението си да замрази подготовката за срещата.

Президентът допълни, че вратите за диалог остават отворени, но подчерта, че засега не вижда основания за провеждане на преговори.

„Не искам да си губим времето — ще видим какво ще се случи“, добави той.

Изявлението идва само дни след като Белият дом опроверга твърденията, че срещата между двамата лидери ще се състои „в рамките на две седмици“ в Будапеща.