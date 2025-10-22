„ДПС – Ново начало“ остава зад кабинета, но отказва участие в него

„ДПС – Ново начало“ ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ–СДС.
В изявлението се посочва, че ДПС – Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединяват около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.
Страните потвърждават ангажимента си към договорената законодателна и управленска програма, насочена към осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата. Заявена е и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при спазване на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.
Ахахахахаа насочена към осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите!!!
Евроком и ми става ясно, че и вашата ориентация като евроатлантическа в превод ЛГБТ… 🤣
Смешковци. ОСТАВКА.
Нямате подкрепата на великите сили, и Русия и САЩ. Вие сте нелегитимници избрани след тотално фалшифицирани избори. Ще издържите още няколко месеца, и тогава Радев ще ви издуха.