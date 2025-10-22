„ДПС – Ново начало“ остава зад кабинета, но отказва участие в него

„ДПС – Ново начало“ ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ–СДС.

„ГЕРБ–СДС и ДПС–Ново начало: Пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.“ - Реклама -

В изявлението се посочва, че ДПС – Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединяват около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

„ДПС – Ново начало отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии“, пише в поста, публикуван във Facebook профила на ГЕРБ.

Страните потвърждават ангажимента си към договорената законодателна и управленска програма, насочена към осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена е и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при спазване на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.