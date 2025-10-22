НА ЖИВО
          „ДПС – Ново начало“ остава зад кабинета, но отказва участие в него

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „ДПС – Ново начало“ ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ–СДС.

          „ГЕРБ–СДС и ДПС–Ново начало: Пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.“

          В изявлението се посочва, че ДПС – Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединяват около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

          „ДПС – Ново начало отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии“, пише в поста, публикуван във Facebook профила на ГЕРБ.

          Страните потвърждават ангажимента си към договорената законодателна и управленска програма, насочена към осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.
          Заявена е и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при спазване на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Ахахахахаа насочена към осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите!!!
            Евроком и ми става ясно, че и вашата ориентация като евроатлантическа в превод ЛГБТ… 🤣

          2. Смешковци. ОСТАВКА.
            Нямате подкрепата на великите сили, и Русия и САЩ. Вие сте нелегитимници избрани след тотално фалшифицирани избори. Ще издържите още няколко месеца, и тогава Радев ще ви издуха.

