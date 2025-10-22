Джокович пропуска Мастърса в Париж, заради травма

Легендата на световния тенис – Новак Джокович, обяви оттеглянето си от предстоящия Мастърс в Париж. Сърбинът обяви решението си чрез публикация в социалните мрежи. Той изрази топлите си чувства към надпреварата и загатна за завръщането си догодина:

- Реклама -

„Скъпи Париж, за съжаление няма да се състезавам на тазгодишния Rolex Paris Masters. Имам невероятни спомени и големи успехи през годините, особено възможността да спечеля титлата 7 пъти. Надявам се да се видим догодина. Мерси“, сподели Джокович.

38-годишният тенисист за последно се състезава по-рано този месец, когато достигна до полуфиналите на турнира в Шанхай. Там той претърпя неочаквана загуба от бъдещия шампион Валентен Вашеро.