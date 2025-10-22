НА ЖИВО
      сряда, 22.10.25
          Свят Инциденти

          Експлозия на цистерна с гориво в Нигерия отне живота на 29 души

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-малко 29 души загинаха, а 42-ма бяха ранени, след като цистерна с гориво се преобърна и експлодира на магистрала в централната част на Нигерия, съобщиха службите за спешна помощ, цитирани от АФП.

          „Хората се събраха на мястото, за да събират разлятото гориво, но камионът избухна в пламъци“, посочиха властите.

          Инцидентът е пореден от поредица подобни трагедии в страната, където недостигът на гориво и бедността често карат местните жители да рискуват живота си, опитвайки се да събират гориво от катастрофирали или повредени цистерни.

          Екипи на пожарната и медицински екипи са били изпратени на мястото, за да потушат пожара и да окажат помощ на пострадалите.

