Експлозия на цистерна с гориво в Нигерия отне живота на 29 души

Най-малко 29 души загинаха, а 42-ма бяха ранени, след като цистерна с гориво се преобърна и експлодира на магистрала в централната част на Нигерия, съобщиха службите за спешна помощ, цитирани от АФП.

„Хората се събраха на мястото, за да събират разлятото гориво, но камионът избухна в пламъци“, посочиха властите. - Реклама -

Инцидентът е пореден от поредица подобни трагедии в страната, където недостигът на гориво и бедността често карат местните жители да рискуват живота си, опитвайки се да събират гориво от катастрофирали или повредени цистерни.

Екипи на пожарната и медицински екипи са били изпратени на мястото, за да потушат пожара и да окажат помощ на пострадалите.