ЕП за първи път ще обсъди посегателствата срещу демокрацията в България

В сряда, 22 октомври от 14:30 ч. българско време, Европейският парламент ще проведе дебат относно върховенството на закона и състоянието на демократичните институции в България, съобщиха от институцията.

Темата на дискусията е „България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона“, а заседанието е инициирано от политическата група „Обнови Европа“ (Renew Europe).

„За първи път на най-високо европейско ниво ще бъде обсъдено превземането на българската съдебна система и партия ГЕРБ от санкционирания по закона „Магнитски“ Делян Пеевски,“ посочват от партията „Продължаваме промяната“ в позиция, разпространена до медиите

Сред участниците в дебата ще бъдат Валери Айе – председател на групата „Обнови Европа“, Свеня Хан – председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), както и Софи Вилмес, бивш министър-председател на Белгия.

Те ще настояват Европейският парламент и Европейската комисия да обърнат сериозно внимание на състоянието на демокрацията в България, като подчертаят три основни искания:

*Освобождаване на задържаните представители на опозицията, включително кмета на Варна Благомир Коцев;

*Гарантиране на институционална независимост и върховенство на правото;

*Предпазване на европейските средства от политическа злоупотреба.

Дебатът няма да бъде последван от гласуване на резолюция, но според европейски източници може да постави основата за бъдещи механизми за наблюдение на върховенството на закона у нас.