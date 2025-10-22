НА ЖИВО
          ЕП за първи път ще обсъди посегателствата срещу демокрацията в България

          Снимка: emerging-europe.com
          В сряда, 22 октомври от 14:30 ч. българско време, Европейският парламент ще проведе дебат относно върховенството на закона и състоянието на демократичните институции в България, съобщиха от институцията.

          Темата на дискусията е „България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона“, а заседанието е инициирано от политическата група „Обнови Европа“ (Renew Europe).

          „За първи път на най-високо европейско ниво ще бъде обсъдено превземането на българската съдебна система и партия ГЕРБ от санкционирания по закона „Магнитски“ Делян Пеевски,“ посочват от партията „Продължаваме промяната“ в позиция, разпространена до медиите

          Сред участниците в дебата ще бъдат Валери Айе – председател на групата „Обнови Европа“, Свеня Хан – председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), както и Софи Вилмес, бивш министър-председател на Белгия.

          Те ще настояват Европейският парламент и Европейската комисия да обърнат сериозно внимание на състоянието на демокрацията в България, като подчертаят три основни искания:

          *Освобождаване на задържаните представители на опозицията, включително кмета на Варна Благомир Коцев;

          *Гарантиране на институционална независимост и върховенство на правото;

          *Предпазване на европейските средства от политическа злоупотреба.

          Дебатът няма да бъде последван от гласуване на резолюция, но според европейски източници може да постави основата за бъдещи механизми за наблюдение на върховенството на закона у нас.

          Политика

          Бойко Борисов: Предлагаме отново Рая Назарян за председател на парламента

          Дамяна Караджова -
          „За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират.
          Политика

          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          Георги Петров -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго. „Със 100 души това правителство...
          Инциденти

          Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

          Дамяна Караджова -
          Днес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали да бъде изготвен колективен иск.

          5 КОМЕНТАРА

          1. ЕП за първи път ще обсъди посегателствата срещу демокрацията в България!
            Късно е либе за китка! Ти либе, ЕК/ЕП излезна, че си „бясна хиена“! Определението е вярно! Защото и женските, и мъжките хиени имат фалоси като женските са по-агресивни и едри! Ти Либе, разнасяш и кучешка тения, и бяс ,които убиват всеки заразен! Европа сме Ние Българите! Вие сте вече болна мутация!!

          2. 16 год. оставиха мафията да краде безотчетно еврофондове, които превзе държавата!
            Нали точно Меркел създаде Бойко. Нали точно ЕНП пазят герб! Нали точно тия блокират Кьовеши да разследва!!!

            Не ви вярвам!!!

