В сряда, 22 октомври от 14:30 ч. българско време, Европейският парламент ще проведе дебат относно върховенството на закона и състоянието на демократичните институции в България, съобщиха от институцията.
Темата на дискусията е „България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона“, а заседанието е инициирано от политическата група „Обнови Европа“ (Renew Europe).
Сред участниците в дебата ще бъдат Валери Айе – председател на групата „Обнови Европа“, Свеня Хан – председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), както и Софи Вилмес, бивш министър-председател на Белгия.
Те ще настояват Европейският парламент и Европейската комисия да обърнат сериозно внимание на състоянието на демокрацията в България, като подчертаят три основни искания:
*Освобождаване на задържаните представители на опозицията, включително кмета на Варна Благомир Коцев;
*Гарантиране на институционална независимост и върховенство на правото;
*Предпазване на европейските средства от политическа злоупотреба.
Дебатът няма да бъде последван от гласуване на резолюция, но според европейски източници може да постави основата за бъдещи механизми за наблюдение на върховенството на закона у нас.
ЕП за първи път ще обсъди посегателствата срещу демокрацията в България!
Късно е либе за китка! Ти либе, ЕК/ЕП излезна, че си „бясна хиена“! Определението е вярно! Защото и женските, и мъжките хиени имат фалоси като женските са по-агресивни и едри! Ти Либе, разнасяш и кучешка тения, и бяс ,които убиват всеки заразен! Европа сме Ние Българите! Вие сте вече болна мутация!!
16 год. оставиха мафията да краде безотчетно еврофондове, които превзе държавата!
Нали точно Меркел създаде Бойко. Нали точно ЕНП пазят герб! Нали точно тия блокират Кьовеши да разследва!!!
Не ви вярвам!!!
това е добре. следваща крачка пълна изолация на бг.
И в ЕС няма демокрация! Всичко е фалш.
Тежка, тромава, бюрократична, но все пак демокрация.