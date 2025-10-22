Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

Манчестър Сити постигна комфортна победа с 2:0 в гостуването си на Виляреал от 3-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. „Гражданите“ контролираха събитията на „Естадио де ла Серамика“ почти през целия мач и в нито един момент не изглеждаха сериозно притеснени от съперника. С дежурния си гол Ерлинг Холанд в откри резултата в 17-ата минута, като така вече има попадения в 12-и пореден мач. Бернардо Силва удвои в 40-ата минута, като това се оказа достатъчно за гостите да прибавят нови три точки в актива си. Интересното е, че това е първи успех за английския тим като гост в Шампионската лига от почти година насам.

- Реклама -

Марселино бе избрал да започне мача с Николас Пепе и Жорж Микаутадзе в атака. Тейжон Бюканън и Папе Гай действаха на двете крила, а в средата на терена играта движаеха Томас Партей и Сантиаго Комесаня.

Джосеп Гуардиола пък бе избрал Ерлинг Холанд, Савиньо и Жереми Доку да бъдат триото в атака. В халфовата линия започнаха Рико Люис, Нико Гонсалес и Бернардо Силва.

Още не бе изминала половин минута от първия съдийски сигнал и гостите стигнаха до първата си голова възможност. Савиньо подаде за Жереми Доку в наказателното поле, но ударът на белгиеца не бе достатъчно силен и бе спасен от вратаря.

След това в 3-тата минута Ерлинг Холанд стреля с глава от близка дистанция, но не намери очертанията на вратата.

В 9-ата минута Жорж Микаутадзе се опита да си изпроси дузпа, падайки в наказателното поле след съприкосновение с Матеуш Нунеш, но съдията не се впечатли и остави играта да продължи.

Натискът на Ман Сити продължи и в 17-ата минута резултатът бе открит. Савиньо изведе Рико Люис в наказателното поле, той продължи към Ерлинг Холанд, който от движение отбеляза за 0:1.

Първият по-сериозен шанс за домакините се откри пред Папе Гей, който стреля силно, но не достатъчно точно.

Манчестър Сити обаче нанесе втория си удар в 40-ата минута. Савиньо центрира отдясно и сложи топката на главата на Бернардо Силва, който отбеляза за 0:2.

Втората част започна с опит за натиск на домакините, които обаче трудно стигаха до някакви по-сериозни опасности.

За сметка на това в 62-рата минута Савиньо си изработи нова възможност пред вратата на съперника и малко не му достигна да отбележи, като вина за това има и вратарят Луис Жуниор, който направи отлично спасяване.

В 70-ата минута Хуан Фойт се бе включил в предни позиции и отправи далечен удар, но кълбото премина над напречната греда.

Минута по-късно Папе Гай принуди Джанлуиджи Донарума да прави първо по-важно спасяване в мача, а след това Николас Пепе пропусна невероятна възможност с глава отблизо, стреляйки покрай вратата.

В 77-ата минута отново Пепе имаше прекрасен шанс да шутира от воле от близка дистанция, но и този път той не бе достатъчно прецизен и не намери целта.

В 80-ата минута събитията се пренесоха пред другата врата, където Ерлинг Холанд се озова на стрелкова позиция, но този път не успя да преодолее вратаря.

Три минути по-късно Луис Жуниор за втори път се наложи да прави спасяване след удар от границата на наказателното поле на Холанд, като и този път се намеси безупречно.

В 89-ата минута Виляреал бе близо до гола, но удар с глава на Ренато Вейга се отби от редата.

В добавеното време шанс се откри и пред Айосе Перес, но ударът му бе доста неточен и с нищо не притесни Донарума.

С този успех Манчестър Сити вече има 7 точки в актива си и заема 5-ото място във временното класиране. Виляреал пък остава с 2 точки и се намира на 30-ата позиция.