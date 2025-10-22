Гутериш призова Израел да спази решението на Международния наказателен съд

НА ЖИВО
          Снимка: БГНЕС
          Израел трябва да се съобрази с решението на Международния наказателен съд (МНС), което го задължава да гарантира, че палестинците имат осигурени основните нужди за оцеляването си, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, цитиран от АФП.

          „Това е много важно решение. И се надявам, че Израел ще го спази,“ каза Гутериш в отговор на журналистически въпрос относно постановлението на МНС.

          Решението на съда идва в момент, когато хуманитарната ситуация в Ивицата Газа остава критична, въпреки обявеното примирие. Според доклади на ООН, над 80% от населението на анклава се нуждае от спешна помощ, включително достъп до храна, вода и медицински грижи.

          Международният наказателен съд в Хага постанови, че Израел трябва да предприеме незабавни мерки, за да гарантира, че палестинците в Газа не са подложени на условия, застрашаващи живота им, и че хуманитарната помощ може да достига безпрепятствено до цивилните.

          Призивът на Гутериш е пореден в дългата поредица от апели на ООН за спазване на международното хуманитарно право и защита на цивилното население в конфликта между Израел и Хамас.

